СМИ: Израиль эвакуировал свои посольства из Египта и Марокко

Вечером 17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. По данным Al Arabiya, в результате атаки погибли более 800 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. Армия Израиля же заявила, что произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. После этого у зданий посольств Израиля в ряде стран, включая Турцию и Ливан, прошли протесты.