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СМИ: Израиль эвакуировал свои посольства из Египта и Марокко

Ведомости

МИД Израиля решил эвакуировать свои посольства в Египте и Марокко, передает Yedioth Ahronoth.

«Министерство иностранных дел эвакуировало персонал посольств Израиля в Рахате (Марокко) и Каире (Египет) из-за демонстраций в связи с ситуацией в секторе Газа», – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Израиль планирует перевести дипломатов из «чувствительных стран» в более безопасные государства, во всех диппредставительствах страны объявлен режим повышенной готовности.

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Вечером 17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. По данным Al Arabiya, в результате атаки погибли более 800 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. Армия Израиля же заявила, что произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. После этого у зданий посольств Израиля в ряде стран, включая Турцию и Ливан, прошли протесты.

Ранее сегодня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал мусульманские страны отозвать своих послов из Израиля и создать при секретариате Организации исламского сотрудничества комитет для расследования преступлений политических и военных должностных лиц Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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