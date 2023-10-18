СМИ: Израиль эвакуировал свои посольства из Египта и Марокко
МИД Израиля решил эвакуировать свои посольства в Египте и Марокко, передает Yedioth Ahronoth.
«Министерство иностранных дел эвакуировало персонал посольств Израиля в Рахате (Марокко) и Каире (Египет) из-за демонстраций в связи с ситуацией в секторе Газа», – говорится в сообщении.
Издание отмечает, что Израиль планирует перевести дипломатов из «чувствительных стран» в более безопасные государства, во всех диппредставительствах страны объявлен режим повышенной готовности.
Вечером 17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. По данным Al Arabiya, в результате атаки погибли более 800 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля. Армия Израиля же заявила, что произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе. После этого у зданий посольств Израиля в ряде стран, включая Турцию и Ливан, прошли протесты.
Ранее сегодня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан призвал мусульманские страны отозвать своих послов из Израиля и создать при секретариате Организации исламского сотрудничества комитет для расследования преступлений политических и военных должностных лиц Израиля.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.