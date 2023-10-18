Иран призвал ввести эмбарго на поставки нефти Израилю

Ранее 17 октября Абдоллахиан заявил, что Иран допускает применение превентивных мер в отношении Израиля. По его оценке, Тель-Авив «нацелился на всю безопасность в регионе». Он подчеркнул, что если Иран не защитит сектор Газа, то он должен обеспечить безопасность своих городов. Абдоллахиан выразил мнение, что если не предпринять меры сейчас, то завтра «придется сражаться с сионистскими силами в Бейруте». Дипломат также обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в слабости, отметив, что тот затянул конфликт.