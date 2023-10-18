Иран призвал ввести эмбарго на поставки нефти Израилю
Мусульманским странам необходимо ввести санкции против Израиля, включающие эмбарго на поставки нефти, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече со свои катарским коллегой Султаном аль-Марихи, передает Telegram-канал внешнеполитического ведомства.
Арабские страны должны также, считает он, отозвать своих послов из Израиля и создать при секретариате Организации исламского сотрудничества комитет для расследования преступлений политических и военных должностных лиц Израиля, добавил министр.
Визит же американского президента Джо Байдена, по его оценке, демонстрирует «безоговорочную поддержку преступлений» Израиля.
Ранее 17 октября Абдоллахиан заявил, что Иран допускает применение превентивных мер в отношении Израиля. По его оценке, Тель-Авив «нацелился на всю безопасность в регионе». Он подчеркнул, что если Иран не защитит сектор Газа, то он должен обеспечить безопасность своих городов. Абдоллахиан выразил мнение, что если не предпринять меры сейчас, то завтра «придется сражаться с сионистскими силами в Бейруте». Дипломат также обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в слабости, отметив, что тот затянул конфликт.
16 октября первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что в случае вторжения Израиля в сектор Газа против страны могут появиться «новые фронты боевых действий». По его словам, это является «красной линией» для Ирана.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектов «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Вечером 17 октября был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. По данным Al Arabiya, в результате атаки погибли более 800 человек. Палестинская сторона обвинила в ударе силы Израиля.
Армия Израиля (ЦАХАЛ) же заявила, что произошедшее связано с неудачным ракетным пуском в сторону Израиля «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), также базирующегося в Газе.