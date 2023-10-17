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Политика

МИД Ирана допустил превентивные меры против Израиля в ближайшие часы

Ведомости

«Лидеры сопротивления» не позволят Израилю предпринять какие-либо действия в секторе Газа, в ближайшие часы планируется принять превентивные меры. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, передает IRNA. 

«Допускается любая возможность», – ответил он на вопрос о возможности Ирана вступить в конфликт. По словам Абдоллахиана, перед «Хезболлой» также лежат «все возможные варианты и сценарии».

Глава иранского МИДа заявил, что Израиль «нацелился на всю безопасность в регионе». Он подчеркнул, что если Иран не защитит сектор Газа, то он должен обеспечить безопасность своих городов. Абдоллахиан выразил мнение, что если не предпринять меры сейчас, то завтра «придется сражаться с сионистскими силами в Бейруте». Дипломат также обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в слабости, отметив, что тот затянул конфликт. 

16 октября первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что в случае вторжения Израиля в сектор Газа против страны могут появиться «новые фронты боевых действий». По его словам, это является «красной линией» для Ирана. Азизи добавил, что война на несколько фронтов «может привести к падению израильской власти и государственности». До этого в постпредстве Ирана при ООН также предупредили, что Тегеран может вмешаться в палестино-израильский конфликт в случае нападения Израиля на территорию страны.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября, когда палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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