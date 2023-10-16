В парламенте Ирана пригрозили Израилю новыми фронтами в случае операции в Газе

15 октября в постпредстве Ирана при ООН заявили, что Тегеран вмешается в палестино-израильский конфликт в случае нападения Израиля на территорию страны. До этого СМИ писали, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил Израилю вмешательством в конфликт, если еврейское государство продолжит операцию в секторе Газа и перейдет к наземному наступлению. Он же предупредил Тель-Авив о возмездии за наземную операцию в Газе.