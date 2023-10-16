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Политика

В парламенте Ирана пригрозили Израилю новыми фронтами в случае операции в Газе

Ведомости

В случае вторжения Израиля в сектор Газа против страны могут появиться «новые фронты боевых действий». Об этом «РИА Новости» сообщил первый заместитель главы парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

По его словам, вторжение Израиля в Газу является «красной линией» и Палестина ждет, когда он «совершит эту грубую ошибку».

«Если израильский режим пойдет на такой шаг и не прекратит ракетные удары по сектору Газа, ему придется ждать появления новых фронтов боевых действий против него, а не только одного, как сейчас», – заявил Азизи.

Он убежден, что фронт сопротивления Палестины «практически не имеет границ», а война на несколько фронтов «может привести к падению израильской власти и государственности».

15 октября в постпредстве Ирана при ООН заявили, что Тегеран вмешается в палестино-израильский конфликт в случае нападения Израиля на территорию страны. До этого СМИ писали, что министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил Израилю вмешательством в конфликт, если еврейское государство продолжит операцию в секторе Газа и перейдет к наземному наступлению. Он же предупредил Тель-Авив о возмездии за наземную операцию в Газе.

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Абдоллахиан до этого также допускал открытие других фронтов в ходе палестино-израильского конфликта. 11 октября немецкая газета Bild со ссылкой на экспертов из аналитического центра Le Beck писала, что против Израиля могут быть открыты пять фронтов, так как в конфликт могут вмешаться другие страны и группировки Ближнего Востока.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Всего число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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