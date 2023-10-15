Иран назвал условие вмешательства в конфликт между «Хамасом» и Израилем
Иран вмешается в палестино-израильский конфликт в случае нападения сил Израиля на территорию страны. Об этом сообщили в постпредстве Ирана при ООН, пишут «РИА Новости».
«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. [Палестинский] фронт сопротивления может защитить себя», – заявили в постпредстве.
Ранее издание Axios сообщило, что Иран пригрозил Израилю вмешательством в конфликт с Палестиной, если еврейское государство продолжит операцию в секторе Газа и перейдет к наземному наступлению. Об этом, по данным СМИ, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан спецкоординатору ООН по ближневосточному мирному процессу Тору Веннесланду.
При этом, как сообщал телеканал Al Jazeera, глава иранского МИДа предупредил Тель-Авив о возмездии за наземную операцию в Газе. Абдоллахиан до этого также допускал открытие других фронтов в ходе палестино-израильского конфликта.
Эскалация конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» произошла после атаки боевиков на израильские населенные пункты и взятия заложников 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ объявила о начале операции «Железные мечи». По последним данным, общее число погибших с обеих сторон превысило 3500 человек.
Последние дни израильская армия анонсирует наземную операцию в Газе. 14 октября она объявила о готовности начать наземное вторжение на территорию палестинского анклава, однако после СМИ сообщили, что начало операции было отложено.