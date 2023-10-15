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Политика

Иран назвал условие вмешательства в конфликт между «Хамасом» и Израилем

Ведомости

Иран вмешается в палестино-израильский конфликт в случае нападения сил Израиля на территорию страны. Об этом сообщили в постпредстве Ирана при ООН, пишут «РИА Новости».

«Вооруженные силы Ирана не будут вовлечены при условии, что израильский апартеид не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. [Палестинский] фронт сопротивления может защитить себя», – заявили в постпредстве.

Ранее издание Axios сообщило, что Иран пригрозил Израилю вмешательством в конфликт с Палестиной, если еврейское государство продолжит операцию в секторе Газа и перейдет к наземному наступлению. Об этом, по данным СМИ, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан спецкоординатору ООН по ближневосточному мирному процессу Тору Веннесланду.

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При этом, как сообщал телеканал Al Jazeera, глава иранского МИДа предупредил Тель-Авив о возмездии за наземную операцию в Газе. Абдоллахиан до этого также допускал открытие других фронтов в ходе палестино-израильского конфликта.

Эскалация конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» произошла после атаки боевиков на израильские населенные пункты и взятия заложников 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ объявила о начале операции «Железные мечи». По последним данным, общее число погибших с обеих сторон превысило 3500 человек.

Ранее по теме: СМИ узнали вероятную причину переноса наземной операции Израиля в Газе

Последние дни израильская армия анонсирует наземную операцию в Газе. 14 октября она объявила о готовности начать наземное вторжение на территорию палестинского анклава, однако после СМИ сообщили, что начало операции было отложено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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