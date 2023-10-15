Иран назвал условие вмешательства в конфликт между «Хамасом» и Израилем

Ранее издание Axios сообщило, что Иран пригрозил Израилю вмешательством в конфликт с Палестиной, если еврейское государство продолжит операцию в секторе Газа и перейдет к наземному наступлению. Об этом, по данным СМИ, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан спецкоординатору ООН по ближневосточному мирному процессу Тору Веннесланду.