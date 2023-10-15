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Политика

Иран предупредил Израиль о возмездии в случае продолжения ударов по Газе

Ведомости

Если Израиль продолжит совершать агрессию в секторе Газа, то уже никто не сможет держать ситуацию под контролем, а Израиль станет «кладбищем для солдат». Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

Министр в Катаре встретился с лидером палестинской группировки «Хамас» и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, сообщает Al Jazeera. В интервью телеканалу Абдоллахиян сообщил, что если Израиль решит войти в сектор Газа, то «лидеры сопротивления превратят его [Израиль] в кладбище для оккупационных солдат». Он также заявил, в случае увеличения «масштабов войны» тяжелые потери ждут и США.

Предостережения иранского министра также распространил МИД Исламской Республики.

«Если нападения сионистского режима (Израиля) на беззащитных граждан и жителей Газы продолжатся, никто не сможет гарантировать контроль над ситуацией и нерасширение конфликтов», – говорится в заявлении. 

Абдоллахиян ранее допустил открытие других фронтов в ходе палестино-израильского конфликта. В интервью СМИ он говорил о решительной поддержке Ираном палестинского сопротивления. Блокаду Газы глава иранского МИДа назвал военным преступлением.

Ранее по теме: Армия Израиля объявила о готовности начать наземную операцию в Газе

7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

14 октября израильские военные объявили о готовности начать следующий этап военной операции в секторе Газа, который включает в том числе наземное вторжение на территорию палестинского анклава. На следующий день СМИ сообщили, что ЦАХАЛ отложил наземную операцию из-за погоды, поскольку облачность может помешать операторам беспилотников поддерживать армию с воздуха.

В Израиле и секторе Газа с начала военных действий погибли более 3500 человек, среди жертв более 2300 граждан являются палестинцами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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