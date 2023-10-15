Иран предупредил Израиль о возмездии в случае продолжения ударов по Газе

Министр в Катаре встретился с лидером палестинской группировки «Хамас» и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, сообщает Al Jazeera. В интервью телеканалу Абдоллахиян сообщил, что если Израиль решит войти в сектор Газа, то «лидеры сопротивления превратят его [Израиль] в кладбище для оккупационных солдат». Он также заявил, в случае увеличения «масштабов войны» тяжелые потери ждут и США.