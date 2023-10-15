Иран предупредил Израиль о возмездии в случае продолжения ударов по Газе
Если Израиль продолжит совершать агрессию в секторе Газа, то уже никто не сможет держать ситуацию под контролем, а Израиль станет «кладбищем для солдат». Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.
Министр в Катаре встретился с лидером палестинской группировки «Хамас» и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, сообщает Al Jazeera. В интервью телеканалу Абдоллахиян сообщил, что если Израиль решит войти в сектор Газа, то «лидеры сопротивления превратят его [Израиль] в кладбище для оккупационных солдат». Он также заявил, в случае увеличения «масштабов войны» тяжелые потери ждут и США.
Предостережения иранского министра также распространил МИД Исламской Республики.
«Если нападения сионистского режима (Израиля) на беззащитных граждан и жителей Газы продолжатся, никто не сможет гарантировать контроль над ситуацией и нерасширение конфликтов», – говорится в заявлении.
Абдоллахиян ранее допустил открытие других фронтов в ходе палестино-израильского конфликта. В интервью СМИ он говорил о решительной поддержке Ираном палестинского сопротивления. Блокаду Газы глава иранского МИДа назвал военным преступлением.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
14 октября израильские военные объявили о готовности начать следующий этап военной операции в секторе Газа, который включает в том числе наземное вторжение на территорию палестинского анклава. На следующий день СМИ сообщили, что ЦАХАЛ отложил наземную операцию из-за погоды, поскольку облачность может помешать операторам беспилотников поддерживать армию с воздуха.
В Израиле и секторе Газа с начала военных действий погибли более 3500 человек, среди жертв более 2300 граждан являются палестинцами.