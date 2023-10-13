Глава МИД Ирана допустил открытие других фронтов в конфликте Израиля и Палестины
В ходе палестино-израильского конфликта возможно открытие других фронтов, заявил телеканалу al-Mayadeen министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
«В свете продолжения агрессии, военных преступлений и осады Газы возможно открытие других фронтов», – сказал он.
Абдоллахиан добавил, что Иран решительно поддерживает палестинское сопротивление и продолжит это делать политически и в СМИ. Блокаду Газы глава иранского МИДа, который находится в Ливане с рабочим визитом, назвал военным преступлением.
Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2400 человек.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что палестино-израильский конфликт развивается по пути роста эскалации и есть риск вовлечения третьих сил. Такое заявление он сделал после того, как США направили авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье из-за нападения палестинских группировок на Израиль.
11 октября немецкая газета Bild со ссылкой на экспертов из аналитического центра Le Beck писала, что против Израиля могут быть открыты пять фронтов, так как в конфликт могут вмешаться другие страны и группировки Ближнего Востока.