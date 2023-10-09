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Песков заявил о риске вовлечения третьих сил в палестино-израильский конфликт

Ведомости

Палестино-израильский конфликт развивается по пути роста эскалации, есть риск вовлечения третьих сил, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, видит ли Россия риск дальнейшей эскалации в американском военном флоте, который движется в сторону берегов Израиля, Песков отметил, что в целом ситуация «вызывает нашу глубокую озабоченность».

«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит. Пока мы видим, что ситуация развивается по пути эскалации. Велик риск вовлечения третьих сил в этот конфликт», – уточнил Песков (цитата по «РИА Новости»).

Утром 7 октября ХАМАС начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.

Ранее по теме: Израиль впервые за 50 лет объявил о переходе страны в состояние войны

8 октября пресс-служба Пентагона сообщила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье из-за нападения палестинских группировок на Израиль. В авианосную группу также входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Thomas, USS Ramage, USS Carney и др. Кроме того, Пентагон решил увеличить количество боевой авиации США, размещенной в регионе.

Ранее Песков заявил, что ситуацию как можно скорее нужно «выводить в мирное русло», поскольку продолжение боевых действий «чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта».

По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали. Песков сегодня уточнил, что у посольства РФ в Израиле нет информации о пострадавших россиянах. Дипломаты также работают с палестинскими властями, чтобы выяснить судьбу проживающих на территории ПНА граждан России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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