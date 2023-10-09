Песков заявил о риске вовлечения третьих сил в палестино-израильский конфликт

По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали. Песков сегодня уточнил, что у посольства РФ в Израиле нет информации о пострадавших россиянах. Дипломаты также работают с палестинскими властями, чтобы выяснить судьбу проживающих на территории ПНА граждан России.