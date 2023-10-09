Песков заявил о риске вовлечения третьих сил в палестино-израильский конфликт
Палестино-израильский конфликт развивается по пути роста эскалации, есть риск вовлечения третьих сил, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос, видит ли Россия риск дальнейшей эскалации в американском военном флоте, который движется в сторону берегов Израиля, Песков отметил, что в целом ситуация «вызывает нашу глубокую озабоченность».
«Мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит. Пока мы видим, что ситуация развивается по пути эскалации. Велик риск вовлечения третьих сил в этот конфликт», – уточнил Песков (цитата по «РИА Новости»).
Утром 7 октября ХАМАС начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Ранее сегодня ЦАХАЛ заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.
8 октября пресс-служба Пентагона сообщила, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье из-за нападения палестинских группировок на Израиль. В авианосную группу также входят ракетный крейсер USS Normandy, эсминцы USS Thomas, USS Ramage, USS Carney и др. Кроме того, Пентагон решил увеличить количество боевой авиации США, размещенной в регионе.
Ранее Песков заявил, что ситуацию как можно скорее нужно «выводить в мирное русло», поскольку продолжение боевых действий «чревато дальнейшей эскалацией и разрастанием конфликта».
По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали. Песков сегодня уточнил, что у посольства РФ в Израиле нет информации о пострадавших россиянах. Дипломаты также работают с палестинскими властями, чтобы выяснить судьбу проживающих на территории ПНА граждан России.