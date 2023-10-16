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Политика

Владимир Путин проведет разговор с премьером Израиля и его соседями

Ведомости

Президент России Владимир Путин планирует провести 16 октября сразу пять телефонных разговоров с ближневосточными коллегами, в частности с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Помимо уже состоявшихся переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом и президентом Ирана Ибрахимом Раиси в графике также значится общение с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом, уточнил Ушаков.

Как сказал Ушаков, Путин внимательно следит за обострением палестино-израильского конфликта. Россия призывает стороны немедленно прекратить огонь и перейти к политическому урегулированию. Кроме того, в сфере любых переговоров должна быть положена формула двух государств, что подразумевает создание независимой Палестины.

Обострение израильско-палестинского конфликта началось 7 октября с нападения боевиков движения «Хамас» из сектора Газа на Израиль и ответных ударов израильской армии по сектору. Ситуация в Газе стала предметом многочисленных дипломатических переговоров и визитов, в том числе поездки госсекретаря США Энтони Блинкена по региону. 16 октября Блинкен повторно прибыл в Израиль после посещения нескольких арабских стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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