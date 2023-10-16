Владимир Путин проведет разговор с премьером Израиля и его соседями
Президент России Владимир Путин планирует провести 16 октября сразу пять телефонных разговоров с ближневосточными коллегами, в частности с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Помимо уже состоявшихся переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом и президентом Ирана Ибрахимом Раиси в графике также значится общение с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом, уточнил Ушаков.
Как сказал Ушаков, Путин внимательно следит за обострением палестино-израильского конфликта. Россия призывает стороны немедленно прекратить огонь и перейти к политическому урегулированию. Кроме того, в сфере любых переговоров должна быть положена формула двух государств, что подразумевает создание независимой Палестины.
Обострение израильско-палестинского конфликта началось 7 октября с нападения боевиков движения «Хамас» из сектора Газа на Израиль и ответных ударов израильской армии по сектору. Ситуация в Газе стала предметом многочисленных дипломатических переговоров и визитов, в том числе поездки госсекретаря США Энтони Блинкена по региону. 16 октября Блинкен повторно прибыл в Израиль после посещения нескольких арабских стран.