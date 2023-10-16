Владимир Путин проведет разговор с премьером Израиля и его соседями

Обострение израильско-палестинского конфликта началось 7 октября с нападения боевиков движения «Хамас» из сектора Газа на Израиль и ответных ударов израильской армии по сектору. Ситуация в Газе стала предметом многочисленных дипломатических переговоров и визитов, в том числе поездки госсекретаря США Энтони Блинкена по региону. 16 октября Блинкен повторно прибыл в Израиль после посещения нескольких арабских стран.