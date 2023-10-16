Путин провел переговоры с президентами Сирии, Ирана, Египта и Палестины
Президент России Владимир Путин в ходе телефонных разговоров с президентами Сирии, Ирана, Египта и Палестины Башаром Асадом, Эбрахимом Раиси, Абдель Фаттахом ас-Сиси и Махмудом Аббасом соответственно обсудил обострение палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.
«Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня, установления гуманитарного перемирия с целью срочного оказания помощи всем нуждающимся», – говорится в сообщении.
Президенты Сирии, Ирана, Египта и Палестины поделились с российским лидером своими оценками ситуации и сделали акцент на гуманитарную ситуацию в Газе и необходимость снятия блокады. «Отмечалась и серьезная озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну», – уточнили в Кремле.
Путин в ходе переговоров с лидерами ближневосточных стран отметил, что в России глубоко сопереживают всем пострадавшим и готовы оказать гуманитарную помощь, а также настроены на координацию усилий для скорейшей остановки боевых действий. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции об объявлении немедленного гуманитарного перемирия.
«По общему мнению, причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования. В этом контексте Владимиром Путиным была вновь обозначена принципиальная позиция <…> и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе, которое предусматривало бы создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», – подчеркивается в заявлении Кремля.
Помимо этого Путин обсудил с ас-Сиси помощь Египта в эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа.
Ранее 16 октября помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин планирует провести телефонный разговор в том числе и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Обострение израильско-палестинского конфликта началось 7 октября с нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», а в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек: с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670.