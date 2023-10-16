Путин провел переговоры с президентами Сирии, Ирана, Египта и Палестины

Обострение израильско-палестинского конфликта началось 7 октября с нападения палестинской группировки «Хамас» на Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», а в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в зоне палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек: с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670.