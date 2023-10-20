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Политика

В Кремле заявили о готовности к эвакуации россиян из сектора Газа

Ведомости

Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков пояснил, что в секторе Газа более 1000 россиян, представительство с ними работает и выясняет, хотят ли они эвакуироваться. При этом он добавил, что далеко не все выходят на связь с загранучреждениями и хотят уезжать.

«В данном случае, конечно, наши дипломаты прилагают максимум усилий, чтобы эти контакты наладить. Готовность для этого есть. Об этом говорил Путин в Китае. Возможность есть», – сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что угрозы безопасности россиян в секторе Газа кратно возрастут после начала армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) наземной операции. Россия будет действовать по ситуации, но пока она меняется не в лучшую сторону и весьма динамично, добавил Песков.

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Детальной информации о судьбе пленных россиян в Газе Кремль не обладает, но продолжает контакты с обеими сторонами конфликта.

20 октября замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта подали более 1000 граждан РФ и стран СНГ. МИД РФ обсуждает с ключевыми региональными игроками открытие гуманитарных коридоров для эвакуации и поставок в сектор Газа гуманитарной помощи, пояснил он.

18 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей.

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий на территории Израиля погибли 19 россиян, еще семь числятся пропавшими без вести. По информации посольства РФ в Тель-Авиве, как минимум двое россиян удерживаются «Хамасом» в заложниках.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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