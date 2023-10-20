В Кремле заявили о готовности к эвакуации россиян из сектора Газа
Россия готова эвакуировать своих граждан из сектора Газа, возможность для этого есть, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что в секторе Газа более 1000 россиян, представительство с ними работает и выясняет, хотят ли они эвакуироваться. При этом он добавил, что далеко не все выходят на связь с загранучреждениями и хотят уезжать.
«В данном случае, конечно, наши дипломаты прилагают максимум усилий, чтобы эти контакты наладить. Готовность для этого есть. Об этом говорил Путин в Китае. Возможность есть», – сказал Песков.
Представитель Кремля уточнил, что угрозы безопасности россиян в секторе Газа кратно возрастут после начала армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) наземной операции. Россия будет действовать по ситуации, но пока она меняется не в лучшую сторону и весьма динамично, добавил Песков.
Детальной информации о судьбе пленных россиян в Газе Кремль не обладает, но продолжает контакты с обеими сторонами конфликта.
20 октября замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев рассказал, что заявки на эвакуацию из зоны палестино-израильского конфликта подали более 1000 граждан РФ и стран СНГ. МИД РФ обсуждает с ключевыми региональными игроками открытие гуманитарных коридоров для эвакуации и поставок в сектор Газа гуманитарной помощи, пояснил он.
18 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что фактическими заложниками военной блокады Газы стали около 1000 российских граждан и членов их семей.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков Армия ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. В результате боевых действий на территории Израиля погибли 19 россиян, еще семь числятся пропавшими без вести. По информации посольства РФ в Тель-Авиве, как минимум двое россиян удерживаются «Хамасом» в заложниках.