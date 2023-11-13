Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность республики

Ранее в «Крымэнерго» были выявлены многочисленные нарушения. В конце сентября гендиректор «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук сообщил главе Крыма Сергею Аксенову об увольнении начальников шести районных филиалов компании, а также четверых руководителей в центральном офисе по итогам служебной проверки. Глава региона пояснял, что причиной стало искусственное затягивание исполнения договоров на техприсоединение и попытки получения вознаграждения от потребителей.