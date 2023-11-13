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Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность республики

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность Республики Крым. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.

Сейчас «Крымэнерго» находится в федеральной собственности. В течение двух месяцев правительство РФ должно обеспечить передачу актива Крыму, говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания – 13 ноября. 

«Крымэнерго» украинского бизнесмена Рината Ахметова было национализировано в 2015 г. Компания зарегистрирована в Симферополе. «Крымэнерго» является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Крыму, который обеспечивает стабильное функционирование энергосистемы полуострова.

Ранее в «Крымэнерго» были выявлены многочисленные нарушения. В конце сентября гендиректор «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук сообщил главе Крыма Сергею Аксенову об увольнении начальников шести районных филиалов компании, а также четверых руководителей в центральном офисе по итогам служебной проверки. Глава региона пояснял, что причиной стало искусственное затягивание исполнения договоров на техприсоединение и попытки получения вознаграждения от потребителей.

После этого Аксенов сообщил, что взял на личный контроль работу «Крымэнерго». По его словам, руководитель компании подчиняется сейчас ему, «минуя всех».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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