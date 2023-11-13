Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность республики
Президент РФ Владимир Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» в собственность Республики Крым. Указ об этом опубликован на портале правовой информации.
Сейчас «Крымэнерго» находится в федеральной собственности. В течение двух месяцев правительство РФ должно обеспечить передачу актива Крыму, говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания – 13 ноября.
«Крымэнерго» украинского бизнесмена Рината Ахметова было национализировано в 2015 г. Компания зарегистрирована в Симферополе. «Крымэнерго» является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Крыму, который обеспечивает стабильное функционирование энергосистемы полуострова.
Ранее в «Крымэнерго» были выявлены многочисленные нарушения. В конце сентября гендиректор «Крымэнерго» Вячеслав Гайдук сообщил главе Крыма Сергею Аксенову об увольнении начальников шести районных филиалов компании, а также четверых руководителей в центральном офисе по итогам служебной проверки. Глава региона пояснял, что причиной стало искусственное затягивание исполнения договоров на техприсоединение и попытки получения вознаграждения от потребителей.
После этого Аксенов сообщил, что взял на личный контроль работу «Крымэнерго». По его словам, руководитель компании подчиняется сейчас ему, «минуя всех».