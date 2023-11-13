Самолет МЧС с первой группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в Москву

Спецборт вылетел из египетского Каира днем 13 ноября. В Минздраве России сообщали, что состояние эвакуированных россиян оценивается как удовлетворительное. Среди них есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца. Все 70 человек были допущены к перелету из Каира в Москву.