Самолет МЧС с первой группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в Москву
Самолет МЧС России с первой группой из 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в московском «Домодедово», сообщили в министерстве.
Спецборт вылетел из египетского Каира днем 13 ноября. В Минздраве России сообщали, что состояние эвакуированных россиян оценивается как удовлетворительное. Среди них есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца. Все 70 человек были допущены к перелету из Каира в Москву.
Ранее сегодня из Газы через КПП «Рафах» разрешили выехать еще 103 россиянам. В список включены россияне с двойным гражданством, а также палестинские граждане, которые являются супругами или родственниками граждан России. По последним данным МЧС, границу с Египтом пересекли уже 98 человек.
Бои между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа продолжаются. Количество погибших в результате израильских ударов по анклаву превысило 11 000 человек. Бомбардировки начались 7 октября после атаки боевиков «Хамас» на южные районы Израиля. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.