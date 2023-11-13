Минобороны Израиля сообщило о ликвидации «Хамас» на севере Газы
Группировка «Хамас» потеряла контроль над сектором Газа, палестинские боевики уходят на юг, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант, пишет The Times of Israel.
«ЦАХАЛ [армия обороны Израиля] продвигается в каждой точке. “Хамас” потерял контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят их базы, у них нет доверия к его правительству», – заявил министр.
Утром 7 октября боевики «Хамас» начали боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи» и продолжает наносить удары по сектору Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 27 октября ЦАХАЛ объявила о расширении наземной операции в Газе.
Количество погибших в результате израильских ударов по анклаву превысило 11 000 человек. Бомбардировки начались 7 октября после атаки боевиков «Хамас» на южные районы Израиля. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.
Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X сообщил, что ЦАХАЛ на четыре часа остановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа в гуманитарных целях. Сейчас через расположенный в городе КПП проходит эвакуация жителей анклава. Вечером 13 ноября спецборт МЧС России с первой группой из 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в московском «Домодедово».