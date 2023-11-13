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Политика

Минобороны Израиля сообщило о ликвидации «Хамас» на севере Газы

Ведомости

Группировка «Хамас» потеряла контроль над сектором Газа, палестинские боевики уходят на юг, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галлант, пишет The Times of Israel.

«ЦАХАЛ [армия обороны Израиля] продвигается в каждой точке. “Хамас” потерял контроль над сектором Газа. Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят их базы, у них нет доверия к его правительству», – заявил министр.

Утром 7 октября боевики «Хамас» начали боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи» и продолжает наносить удары по сектору Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. 27 октября ЦАХАЛ объявила о расширении наземной операции в Газе.

Количество погибших в результате израильских ударов по анклаву превысило 11 000 человек. Бомбардировки начались 7 октября после атаки боевиков «Хамас» на южные районы Израиля. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.

Ранее по теме: Кремль оценил усилия сторон по эвакуации россиян из Газы

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X сообщил, что ЦАХАЛ на четыре часа остановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа в гуманитарных целях. Сейчас через расположенный в городе КПП проходит эвакуация жителей анклава. Вечером 13 ноября спецборт МЧС России с первой группой из 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в московском «Домодедово».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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