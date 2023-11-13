Минобороны Израиля сообщило о ликвидации «Хамас» на севере Газы

Ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ Авихай Эдри в соцсети X сообщил, что ЦАХАЛ на четыре часа остановила боевые действия в городе Рафах на юге сектора Газа в гуманитарных целях. Сейчас через расположенный в городе КПП проходит эвакуация жителей анклава. Вечером 13 ноября спецборт МЧС России с первой группой из 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в московском «Домодедово».