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Минобороны сообщило об ударах по боевикам «Азов»

Ведомости

Авиация группировки российских войск «Центр» на краснолиманском направлении нанесла удары по боевикам полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает «РИА Новости». 

«В районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины», – сказал он. 

Савчук добавил, что на этом же направлении российские военные отразили атаки ВСУ. По его словам, артиллерия поразила около 170 целей противника в ДНР, также тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по двум районам скопления живой силы и техники ВСУ.

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По данным Минобороны, потери украинской армии составили около 150 военнослужащих. Также был уничтожен пикап ВСУ.

13 ноября военное ведомство сообщило, что российские войска отразили на краснолиманском направлении четыре атаки ВСУ и боевиков «Азова» в районах Червоной Дибровы и Кременной в ЛНР. Потери противника составили до 150 человек, также был уничтожен автомобиль. 

Согласно сводке Минобороны от 13 ноября, за последние сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 11 атак на разных направлениях. Также средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в зоне спецоперации. По данным ведомства, всего с начала боевых действий ВСУ потеряли 534 самолета, 254 вертолета, более 13 300 танков и других боевых бронированных машин, свыше 7000 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 8800 дронов и другой военной техники.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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