Минобороны сообщило об ударах по боевикам «Азов»

Согласно сводке Минобороны от 13 ноября, за последние сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 11 атак на разных направлениях. Также средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в зоне спецоперации. По данным ведомства, всего с начала боевых действий ВСУ потеряли 534 самолета, 254 вертолета, более 13 300 танков и других боевых бронированных машин, свыше 7000 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 8800 дронов и другой военной техники.