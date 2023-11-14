Минобороны сообщило об ударах по боевикам «Азов»
Авиация группировки российских войск «Центр» на краснолиманском направлении нанесла удары по боевикам полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает «РИА Новости».
«В районе Серебрянского лесничества ударами армейской авиации группировки нанесено поражение подразделениям 12-й бригады специального назначения "Азов"* и 15-го полка национальной гвардии Украины», – сказал он.
Савчук добавил, что на этом же направлении российские военные отразили атаки ВСУ. По его словам, артиллерия поразила около 170 целей противника в ДНР, также тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» нанесли удары по двум районам скопления живой силы и техники ВСУ.
По данным Минобороны, потери украинской армии составили около 150 военнослужащих. Также был уничтожен пикап ВСУ.
13 ноября военное ведомство сообщило, что российские войска отразили на краснолиманском направлении четыре атаки ВСУ и боевиков «Азова» в районах Червоной Дибровы и Кременной в ЛНР. Потери противника составили до 150 человек, также был уничтожен автомобиль.
Согласно сводке Минобороны от 13 ноября, за последние сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 11 атак на разных направлениях. Также средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников в зоне спецоперации. По данным ведомства, всего с начала боевых действий ВСУ потеряли 534 самолета, 254 вертолета, более 13 300 танков и других боевых бронированных машин, свыше 7000 орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 8800 дронов и другой военной техники.