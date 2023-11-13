Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» провокацией

Ранее сегодня ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны сообщили, что командование группировки войск «Днепр» якобы решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Также утверждалось, что часть сил «Днепра» будет задействована для наступления на других направлениях. Спустя около получаса агентства аннулировали эти сообщения.