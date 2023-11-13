Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» провокацией

Минобороны назвало сообщение о «перегруппировке» провокациейТАСС и «РИА Новости» ранее аннулировали публикации о якобы передислокации военных у Днепра
Сообщение о якобы перегруппировке войск «Днепр» на позиции к востоку от Днепра является фейком и провокацией. Об этом сообщили «Ведомостям» в Минобороны.
«Рассылка ложного сообщения о "перегруппировке" войск в районе Днепра якобы от имени пресс-центра Минобороны России является провокацией», – сообщили в министерстве.
Ранее сегодня ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны сообщили, что командование группировки войск «Днепр» якобы решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Также утверждалось, что часть сил «Днепра» будет задействована для наступления на других направлениях. Спустя около получаса агентства аннулировали эти сообщения.
На сайте ТАСС говорится, что новость была выпущена ошибочно. Агентство принесло извинения перед читателями. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов в разговоре с Telegram-каналом «Подъем» сообщил, что руководство разбирается с возникшей ситуацией. От более подробных комментариев он отказался.
В Кремле отказались обсуждать аннулированные сообщения о «перегруппировке» войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «ситуацию могут и должны комментировать только наши военные».
11 ноября в пресс-центре группировки «Днепр» сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работина Запорожской области, в результате противник потерял до 50 человек. Также российские военные нанесли удары по позициям ВСУ в районах Антоновки и Шляхового Херсонской области, ВСУ потеряли до 60 военнослужащих.
9 ноября ВС РФ сорвали очередную попытку противника высадиться на левый берег Днепра. Минобороны сообщало, что большинство украинских военнослужащих были уничтожены, 11 человек взяты в плен.
ВСУ с начала июня ведут контрнаступление. При этом российские власти неоднократно заявляли, что противнику не удается добиться поставленных целей ни на одном из направлений, и указывали на большие потери ВСУ. Президент России Владимир Путин называл украинское контрнаступление провалом. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек.