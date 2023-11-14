МИД РФ призвал не допустить новых обострений в грузино-югоосетинском приграничье
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин призвал сопредседателей Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) не допустить новых обострений в грузино-югоосетинском приграничье. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Галуздин озвучил этот призыв после того, как граждане Грузии незаконно пересекли границу Южной Осетии.
По сообщению министерства иностранных дел Южной Осетии, 6 ноября двое граждан Грузии незаконно пересекли на автомобиле государственную границу Южной Осетии и намеревались следовать вглубь республики, но были обнаружены пограничным нарядом. Нарушители проигнорировали требования остановиться, а также «проявили крайнюю степень агрессии». Во время задержания один из нарушителей был ранен и позднее скончался, второй был задержан.