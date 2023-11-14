МИД РФ призвал не допустить новых обострений в грузино-югоосетинском приграничье

По сообщению министерства иностранных дел Южной Осетии, 6 ноября двое граждан Грузии незаконно пересекли на автомобиле государственную границу Южной Осетии и намеревались следовать вглубь республики, но были обнаружены пограничным нарядом. Нарушители проигнорировали требования остановиться, а также «проявили крайнюю степень агрессии». Во время задержания один из нарушителей был ранен и позднее скончался, второй был задержан.