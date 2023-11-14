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МИД РФ призвал не допустить новых обострений в грузино-югоосетинском приграничье

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин призвал сопредседателей Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) не допустить новых обострений в грузино-югоосетинском приграничье. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Галуздин озвучил этот призыв после того, как граждане Грузии незаконно пересекли границу Южной Осетии.

По сообщению министерства иностранных дел Южной Осетии, 6 ноября двое граждан Грузии незаконно пересекли на автомобиле государственную границу Южной Осетии и намеревались следовать вглубь республики, но были обнаружены пограничным нарядом. Нарушители проигнорировали требования остановиться, а также «проявили крайнюю степень агрессии». Во время задержания один из нарушителей был ранен и позднее скончался, второй был задержан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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