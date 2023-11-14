Экс-госсекретарь США войдет в совет директоров мобильного оператора «Киевстар»
Бывший госсекретарь США и экс-руководитель ЦРУ Майк Помпео войдет в состав совета директоров украинского мобильного оператора «Киевстар». Об этом компания сообщила в соцсетях.
«Независимым неисполнительным директором совета директоров "Киевстар" станет бывший госсекретарь США Майкл Помпео», – говорится в сообщении.
В компании пояснили, что экс-госсекретарь войдет в совдир как партнер недавно созданной в США инвестиционной компании Impact Investments.
«Я с гордостью присоединяюсь к VEON и "Киевстару" в их чрезвычайной службе народу Украины, предоставлении столь необходимой связи и цифровых услуг», – приводится в сообщении комментарий самого Помпео.
Майк Помпео занимал должность главы ЦРУ США в 2017-2018 гг. Весной 2018 г. занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом был выдвинут на пост госсекретаря, прослужил на этой должности до января 2021 г.