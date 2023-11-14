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Экс-госсекретарь США войдет в совет директоров мобильного оператора «Киевстар»

Ведомости

Бывший госсекретарь США и экс-руководитель ЦРУ Майк Помпео войдет в состав совета директоров украинского мобильного оператора «Киевстар». Об этом компания сообщила в соцсетях.

«Независимым неисполнительным директором совета директоров "Киевстар" станет бывший госсекретарь США Майкл Помпео», – говорится в сообщении.

В компании пояснили, что экс-госсекретарь войдет в совдир как партнер недавно созданной в США инвестиционной компании Impact Investments.

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«Я с гордостью присоединяюсь к VEON и "Киевстару" в их чрезвычайной службе народу Украины, предоставлении столь необходимой связи и цифровых услуг», – приводится в сообщении комментарий самого Помпео.

Майк Помпео занимал должность главы ЦРУ США в 2017-2018 гг. Весной 2018 г. занимавшим тогда пост президента Дональдом Трампом был выдвинут на пост госсекретаря, прослужил на этой должности до января 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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