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Белиз отзывает свое согласие на аккредитацию израильского посла

Ведомости

Белиз отзывает свое согласие на аккредитацию посла Израиля в связи с обстановкой в секторе Газа, сообщило правительство страны.

В пресс-релизе правительство страны обвинило Тель-Авив в непрерывных и неизбиритальных ударах по сектору Газа, в результате которых погибло свыше 11 000 человек, в основном женщин и детей. Власти Белиза, как утверждается, обращались к Израилю с призывом обеспечить прекращение огня и предоставить беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам, но Тель-Авив продолжил нарушать международное гуманитарное право.

«Правительство Белиза отзывает свое соглашение об аккредитации Эйнат Кранц-Нейгер, назначенного посла Израиля в Белизе», – говорится в сообщении.

Кроме того, власти страны решили приостановить всю деятельность своего почетного консульства в Тель-Авиве.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек.

13 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что «Хамас» потерял контроль над сектором Газа. В тот же день боевики запросили пятидневное перемирие для обмена пленными женщинами и детьми.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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