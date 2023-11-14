Белиз отзывает свое согласие на аккредитацию израильского посла
Белиз отзывает свое согласие на аккредитацию посла Израиля в связи с обстановкой в секторе Газа, сообщило правительство страны.
В пресс-релизе правительство страны обвинило Тель-Авив в непрерывных и неизбиритальных ударах по сектору Газа, в результате которых погибло свыше 11 000 человек, в основном женщин и детей. Власти Белиза, как утверждается, обращались к Израилю с призывом обеспечить прекращение огня и предоставить беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам, но Тель-Авив продолжил нарушать международное гуманитарное право.
«Правительство Белиза отзывает свое соглашение об аккредитации Эйнат Кранц-Нейгер, назначенного посла Израиля в Белизе», – говорится в сообщении.
Кроме того, власти страны решили приостановить всю деятельность своего почетного консульства в Тель-Авиве.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек.
13 ноября министр обороны Израиля Йоав Галлант сообщил, что «Хамас» потерял контроль над сектором Газа. В тот же день боевики запросили пятидневное перемирие для обмена пленными женщинами и детьми.