В пресс-релизе правительство страны обвинило Тель-Авив в непрерывных и неизбиритальных ударах по сектору Газа, в результате которых погибло свыше 11 000 человек, в основном женщин и детей. Власти Белиза, как утверждается, обращались к Израилю с призывом обеспечить прекращение огня и предоставить беспрепятственный доступ к гуманитарным грузам, но Тель-Авив продолжил нарушать международное гуманитарное право.