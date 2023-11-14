Полянский: США ждут последствия за перехват оружия в Оманском заливе
Вашингтон ждут серьезные последствия, если он продолжит перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и отправлять его Киеву. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Зимой стало известно, что США рассматривают возможность отправки Киеву перехваченного иранского оружия и боеприпасов, предназначавшихся, по данным СМИ, для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене. Тогда речь шла о более 5000 штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов и др. В начале октября Вашингтон сообщил о передаче Киеву порядка 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов.
«Провальная для Вооруженных сил Украины ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия», – заявил Полянский.
По его словам, Совбезу ООН пора «всерьез задуматься» об обновлении нормативно-правовой базы йеменского урегулирования.
3 ноября Белый дом признал, что Соединенные Штаты начали отправлять Украине меньшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку. Решение было принято в условиях тупиковой ситуации, в которой оказался конгресс в вопросе финансирования Украины.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $125 млн, в который войдут вооружения и техника. 2 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США собиралось объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн.