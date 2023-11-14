Полянский: США ждут последствия за перехват оружия в Оманском заливе

Зимой стало известно, что США рассматривают возможность отправки Киеву перехваченного иранского оружия и боеприпасов, предназначавшихся, по данным СМИ, для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене. Тогда речь шла о более 5000 штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов и др. В начале октября Вашингтон сообщил о передаче Киеву порядка 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов.