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Полянский: США ждут последствия за перехват оружия в Оманском заливе

Ведомости

Вашингтон ждут серьезные последствия, если он продолжит перехватывать в Оманском заливе идущее в Йемен оружие и отправлять его Киеву. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Зимой стало известно, что США рассматривают возможность отправки Киеву перехваченного иранского оружия и боеприпасов, предназначавшихся, по данным СМИ, для поддерживаемых Тегераном хуситов в Йемене. Тогда речь шла о более 5000 штурмовых винтовок, 1,6 млн патронов и др. В начале октября Вашингтон сообщил о передаче Киеву порядка 1,1 миллиона конфискованных у Ирана патронов.

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«Провальная для Вооруженных сил Украины ситуация на фронте не является оправданием для подобных шагов. Если они со стороны Вашингтона продолжатся, это будет иметь самые серьезные последствия», – заявил Полянский.

По его словам, Совбезу ООН пора «всерьез задуматься» об обновлении нормативно-правовой базы йеменского урегулирования.

3 ноября Белый дом признал, что Соединенные Штаты начали отправлять Украине меньшие пакеты военной помощи, чтобы растянуть поддержку. Решение было принято в условиях тупиковой ситуации, в которой оказался конгресс в вопросе финансирования Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $125 млн, в который войдут вооружения и техника. 2 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что США собиралось объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму $425 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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