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СМИ узнали о «незаметном» повышении военной помощи Израилю со стороны США

Ведомости

США «незаметно» нарастили объемы поставок военной помощи Израилю, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении журналистов документ.

Пентагон, по данным агентства, поставил ракеты с лазерным наведением для боевых вертолетов Apache, приборы ночного видения, снаряды 155 калибра, противобункерные бомбы и новые армейские транспортные средства.

Уточняется, что поставки были совершены по запросу Израиля, который включал порядка 57 000 снарядов 155 мм, 75 единиц совместных легких тактических машин (JLTV), 5000 приборов ночного видения PVS-14 и др. Объем поставок растет, несмотря на заявления США избегать жертв среди населения сектора Газа, отметил Bloomberg.

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12 ноября спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта временного финансирования госпрограмм, который не предусматривает поддержку Израиля и Украины. Как говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, прекращение финансовой помощи Украине, Израилю и другим странам нанесет интересам США «серьезный ущерб».

17 ноября американский парламент должен одобрить федеральный бюджет на новый финансовый год. Если соглашение не будет достигнуто, то правительство США закроется полностью или частично (шатдаун).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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