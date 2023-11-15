СМИ узнали о «незаметном» повышении военной помощи Израилю со стороны США

12 ноября спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта временного финансирования госпрограмм, который не предусматривает поддержку Израиля и Украины. Как говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, прекращение финансовой помощи Украине, Израилю и другим странам нанесет интересам США «серьезный ущерб».