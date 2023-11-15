СМИ узнали о «незаметном» повышении военной помощи Израилю со стороны США
США «незаметно» нарастили объемы поставок военной помощи Израилю, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении журналистов документ.
Пентагон, по данным агентства, поставил ракеты с лазерным наведением для боевых вертолетов Apache, приборы ночного видения, снаряды 155 калибра, противобункерные бомбы и новые армейские транспортные средства.
Уточняется, что поставки были совершены по запросу Израиля, который включал порядка 57 000 снарядов 155 мм, 75 единиц совместных легких тактических машин (JLTV), 5000 приборов ночного видения PVS-14 и др. Объем поставок растет, несмотря на заявления США избегать жертв среди населения сектора Газа, отметил Bloomberg.
12 ноября спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил свой вариант законопроекта временного финансирования госпрограмм, который не предусматривает поддержку Израиля и Украины. Как говорил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, прекращение финансовой помощи Украине, Израилю и другим странам нанесет интересам США «серьезный ущерб».
17 ноября американский парламент должен одобрить федеральный бюджет на новый финансовый год. Если соглашение не будет достигнуто, то правительство США закроется полностью или частично (шатдаун).