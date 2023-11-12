Зачем Финляндия закупает израильскую систему ПРО

О намерении Финляндии купить систему у Израиля стало известно еще в апреле, после вступления Финляндии в НАТО. Финское минобороны сообщало о сумме сделки в размере 316 млн евро. Тогда занимавший пост министра обороны Финляндии Антти Кайкконен говорил, что это оружие «откроет новые возможности для сил обороны Финляндии при перехвате целей на больших высотах». «В то же время мы продолжим амбициозное долгосрочное развитие оборонительных возможностей Финляндии», – говорил он.