Зачем Финляндия закупает израильскую систему ПРО«Праща Давида» сможет прикрыть небольшой район северной страны, считают эксперты
Хельсинки получит израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида» за 317 млн евро, сообщило издание The Times of Israel. Документ о передаче систем был подписан 12 ноября генеральными директором минобороны Израиля Эялем Замиром, финским послом Ниной Нордстрем и атташе по вопросам обороны Финляндии в еврейском государстве, полковником Оула Астельйоки.
«Праща Давида» – система многоуровневой противоракетной обороны армии обороны Израиля. Она предназначена для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 40 до 300 км. По данным издания, система эксплуатируется в Израиле с 2017 г., в мае она совершила свой первый реальный перехват.
В производстве системы ПРО участвует израильская компания Rafael, – ее президент и генеральный директор Йоав Хар-Эвен также присутствовал при заключении соглашения. Помимо Израиля в создании системы участвовали власти США. Летом в Вашингтоне одобрили продажу Финляндии «Пращи Давида», а минобороны Израиля тогда сообщало, что представители военного руководства получили уведомление от госдепартамента США о решении администрации одобрить поставку.
О намерении Финляндии купить систему у Израиля стало известно еще в апреле, после вступления Финляндии в НАТО. Финское минобороны сообщало о сумме сделки в размере 316 млн евро. Тогда занимавший пост министра обороны Финляндии Антти Кайкконен говорил, что это оружие «откроет новые возможности для сил обороны Финляндии при перехвате целей на больших высотах». «В то же время мы продолжим амбициозное долгосрочное развитие оборонительных возможностей Финляндии», – говорил он.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов заявил, что израильское вооружение недешево, поэтому за объявленную сумму речь может идти о поставке небольшого комплекта. Он уточнил, что речь может идти о прикрытии ограниченного района – вроде столицы страны Хельсинки.
Кроме того, израильский ВПК разрабатывает системы для условий сухого климата. Известно, что Польша столкнулась с большими проблемами при адаптации израильских противотанковых ракет Spike к своим климатическим условиям, продолжает эксперт. «Возможно, какие-то недочеты такого рода проявят себя и в климате Финляндии», – отметил Пухов. Он также добавил, что на работоспособности системы может сказаться отсутствие условий для длительного цикла испытаний в Израиле.
По словам источника в оборонной промышленности России, купленные в конце «нулевых» годов для российской армии израильские беспилотники пришлось дорабатывать для отечественных условий, поскольку некоторые их системы не могли функционировать при минусовых температурах.
В апреле Финляндия стала 31-м членом НАТО. После начала боевых действий на Украине в Хельсинки поддержали все санкции Евросоюза против России, ввели собственные ограничения, а также поставляли вооружение Киеву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире.