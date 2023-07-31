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Патрушев обвинил Финляндию в конфронтационном курсе в отношениях с Россией

Ведомости

Политика руководства Финляндии разрушает добрососедские отношения с Россией и носит «осознанный конфронтационный курс». Об этом в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что Запад использовал Финляндию во время Второй мировой войны, а финские военные воевали на стороне гитлеровской Германии. По его словам, сейчас в стране активизировались ультраправые группировки, которые требуют возращения территорий, утраченных по итогам войны.

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«В настоящее время политика финского руководства, подогреваемая их кураторами из Вашингтона, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения. Снова взят осознанный конфронтационный курс с нашей страной», – считает Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

Однако секретарь Совбеза полагает, что отношения Москвы и Хельсинки «вернутся на круги своя», когда Россия победит в специальной военной операции. «Как это было в 1945 г., когда Финляндия начала военные действия против фашистской Германии», – указал он.

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Весной в связи со вступлением Финляндии в НАТО в российской МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с альянсом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире.

6 июня Финляндия объявила о высылке девяти дипломатов из РФ, которые, по версии финских властей, работали в разведке. В посольстве России в Хельсинки ранее заявляли, что торговое сотрудничество между странами практически полностью разрушено после присоединения к антироссийским санкциям ЕС. Спустя месяц МИД России объявил об отзыве с 1 октября согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а так же о высылке девяти финских дипломатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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