Патрушев обвинил Финляндию в конфронтационном курсе в отношениях с Россией
Политика руководства Финляндии разрушает добрососедские отношения с Россией и носит «осознанный конфронтационный курс». Об этом в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности Карелии заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
Он подчеркнул, что Запад использовал Финляндию во время Второй мировой войны, а финские военные воевали на стороне гитлеровской Германии. По его словам, сейчас в стране активизировались ультраправые группировки, которые требуют возращения территорий, утраченных по итогам войны.
«В настоящее время политика финского руководства, подогреваемая их кураторами из Вашингтона, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения. Снова взят осознанный конфронтационный курс с нашей страной», – считает Патрушев (цитата по «РИА Новости»).
Однако секретарь Совбеза полагает, что отношения Москвы и Хельсинки «вернутся на круги своя», когда Россия победит в специальной военной операции. «Как это было в 1945 г., когда Финляндия начала военные действия против фашистской Германии», – указал он.
Весной в связи со вступлением Финляндии в НАТО в российской МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с альянсом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда отмечал, что вступление Финляндии в Североатлантический блок ведет к обострению ситуации в мире.
6 июня Финляндия объявила о высылке девяти дипломатов из РФ, которые, по версии финских властей, работали в разведке. В посольстве России в Хельсинки ранее заявляли, что торговое сотрудничество между странами практически полностью разрушено после присоединения к антироссийским санкциям ЕС. Спустя месяц МИД России объявил об отзыве с 1 октября согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а так же о высылке девяти финских дипломатов.