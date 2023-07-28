Финское генконсульство в Санкт-Петербурге закроется 1 сентября

6 июля МИД РФ сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Финский посол Антти Хелантеря был вызван в министерство. Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. МИД также указал на июньское решение финской стороны выслать девять человек, которые работали в посольстве России в стране.