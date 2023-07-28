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Финское генконсульство в Санкт-Петербурге закроется 1 сентября

Ведомости

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге закроется с 1 сентября, заявления на визы и виды на жительство в страну перестанут принимать с 1 августа. Об этом говорится в пресс-релизе финского МИД.

«Начиная с указанного периода [1 сентября 2023 г.] помощь нуждающимся финнам, а также паспортные и нотариальные вопросы будут осуществляться посольством в Москве», – следует из сообщения.

Уточняется, что о возможности подачи заявления в Петербурге после 1 сентября будет сообщено дополнительно.

6 июля МИД РФ сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Финский посол Антти Хелантеря был вызван в министерство. Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. МИД также указал на июньское решение финской стороны выслать девять человек, которые работали в посольстве России в стране. 

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В ответ на это Россия решила также выслать девять сотрудников финского посольства в РФ и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Свое решение о высылке российских дипломатов Финляндия ранее объяснила тем, что они якобы работали в разведке.

Позже президент республики Саули Ниинисте назвал закрытие консульства в Санкт-Петербурге новой головной болью для Финляндии. По словам главы государства, решение России о депортации девяти сотрудников посольства Финляндии в Москве было ожидаемым, однако объявление о закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге стало «совершенно новым открытием».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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