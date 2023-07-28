Финское генконсульство в Санкт-Петербурге закроется 1 сентября
Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге закроется с 1 сентября, заявления на визы и виды на жительство в страну перестанут принимать с 1 августа. Об этом говорится в пресс-релизе финского МИД.
«Начиная с указанного периода [1 сентября 2023 г.] помощь нуждающимся финнам, а также паспортные и нотариальные вопросы будут осуществляться посольством в Москве», – следует из сообщения.
Уточняется, что о возможности подачи заявления в Петербурге после 1 сентября будет сообщено дополнительно.
6 июля МИД РФ сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Финский посол Антти Хелантеря был вызван в министерство. Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. МИД также указал на июньское решение финской стороны выслать девять человек, которые работали в посольстве России в стране.
В ответ на это Россия решила также выслать девять сотрудников финского посольства в РФ и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Свое решение о высылке российских дипломатов Финляндия ранее объяснила тем, что они якобы работали в разведке.
Позже президент республики Саули Ниинисте назвал закрытие консульства в Санкт-Петербурге новой головной болью для Финляндии. По словам главы государства, решение России о депортации девяти сотрудников посольства Финляндии в Москве было ожидаемым, однако объявление о закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге стало «совершенно новым открытием».