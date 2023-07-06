Президент Финляндии анонсировал ответные меры на решение России закрыть генконсульство
Финляндия готовит ответные меры на решение России закрыть генконсульство страны в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в своем Twitter.
Он считает решение России закрыть генконсульство «жестоким и асимметричным ответом» на высылку Финляндией российских дипломатов.
«Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку», – написал он.
Ранее 6 июля МИД РФ сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Финский посол Антти Хелантеря был вызван в министерство. Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. МИД также указал на июньское решение финской стороны выслать девять человек, которые работали в посольстве России в стране. В ответ на это Россия решила выслать девять сотрудников посольства Финляндии в РФ и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Свое решение о высылке российских дипломатов Финляндия ранее объяснила тем, что они якобы работали в разведке.
Вместе с этим в финском МИДе сегодня сообщили, что с 10 июля ужесточают правила въезда для российских студентов, владельцев недвижимости и лиц, совершающих деловые поездки. Для всех остальных россиян въезд и транзит будут по-прежнему ограничены.
Финляндия приняла решение ограничить въезд в страну для граждан России в конце сентября 2022 г. Также были введены ограничения в выдаче виз для россиян.