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Политика

Президент Финляндии анонсировал ответные меры на решение России закрыть генконсульство

Ведомости

Финляндия готовит ответные меры на решение России закрыть генконсульство страны в Санкт-Петербурге. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё в своем Twitter.

Он считает решение России закрыть генконсульство «жестоким и асимметричным ответом» на высылку Финляндией российских дипломатов.

«Мы готовим аналогичную меру. Аналогом генерального консульства в Санкт-Петербурге в Финляндии является генеральное консульство России в Турку», – написал он.

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Ранее 6 июля МИД РФ сообщил, что Россия отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Финский посол Антти Хелантеря был вызван в министерство. Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. МИД также указал на июньское решение финской стороны выслать девять человек, которые работали в посольстве России в стране. В ответ на это Россия решила выслать девять сотрудников посольства Финляндии в РФ и финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Свое решение о высылке российских дипломатов Финляндия ранее объяснила тем, что они якобы работали в разведке.

Вместе с этим в финском МИДе сегодня сообщили, что с 10 июля ужесточают правила въезда для российских студентов, владельцев недвижимости и лиц, совершающих деловые поездки. Для всех остальных россиян въезд и транзит будут по-прежнему ограничены.

Финляндия приняла решение ограничить въезд в страну для граждан России в конце сентября 2022 г. Также были введены ограничения в выдаче виз для россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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