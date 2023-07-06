Финляндия ужесточит въезд бизнесменам, студентам и владельцам недвижимости из РФ

Финляндия приняла решение ограничить въезд в страну для граждан России в конце сентября 2022 г. Также были введены ограничения в выдаче виз для россиян. Тогдашняя премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндия планирует запретить туристические поездки и транзит из России. После начала военной операции на Украине в ЕС начали заявлять о необходимости ограничения въезда для граждан РФ на территорию союза. Летом прошлого года в ЕС было принято решение отказаться от упрощенного порядка выдачи шенгенских виз.