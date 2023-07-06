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Финляндия ужесточит въезд бизнесменам, студентам и владельцам недвижимости из РФ

Ведомости

Финляндия ужесточает с 10 июля правила въезда для российских студентов, владельцев недвижимости и лиц, совершающих деловые поездки. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

В частности, деловым путешественникам из России будет запрещен транзит через Финляндию в другие страны, а для прибытия в республику нужны будут «веские основания». Аналогичное основание для личного приезда понадобится и владельцам недвижимости. Студентам разрешат въезд в том случае, если они участвуют в программах, ведущих к получению ученой степени.

Для всех остальных россиян въезд и транзит будут по-прежнему ограничен, добавили в МИДе. Ранее сегодня правительство республики одобрило бессрочные ограничения на въезд для россиян.

Сегодня МИД РФ объявил о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а так о высылке девяти финских дипломатов. Этот шаг стал ответом на июньское решение Хельсинки выслать девять российских дипломатов, заподозренных властями страны в работе на разведку.

Ранее по теме: Россия закроет генконсульство Финляндии в Петербурге

Финляндия приняла решение ограничить въезд в страну для граждан России в конце сентября 2022 г. Также были введены ограничения в выдаче виз для россиян. Тогдашняя премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндия планирует запретить туристические поездки и транзит из России. После начала военной операции на Украине в ЕС начали заявлять о необходимости ограничения въезда для граждан РФ на территорию союза. Летом прошлого года в ЕС было принято решение отказаться от упрощенного порядка выдачи шенгенских виз. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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