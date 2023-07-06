Россия закроет генконсульство Финляндии в Петербурге
Россия в ответ на действия Финляндии отзывает с 1 октября согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге, а также высылает девять дипломатов этой страны. Об этом сообщил МИД РФ.
В российский МИД был вызван финский посол Антти Хелантеря, которому заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. В частности, Москва указала на слом десятилетиями выстраивавшихся отношений, дискриминацию россиян и создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств.
МИД также указал на июньское решение финской стороны выслать девять человек, которые работали в посольстве России в стране. В ответ на это Россия решила выслать девять сотрудников посольства Финляндии в РФ и финского генконсульства в Санкт- Петербурге.
«Заявлено также, что в числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге», – говорится в сообщении.
Свое решение о высылке российских дипломатов Финляндия объяснила ранее тем, что они якобы работали в разведке. 1 мая в посольстве России в Хельсинки заявили «Известиям», что торговое сотрудничество между странами практически полностью разрушено после присоединения к антироссийским санкциям ЕС. Дипломаты убеждены, что «новые политические реалии в отношениях стран» создало завершение 4 апреля 2023 г. процедур, связанных со вступлением Финляндии в НАТО.
Ранее в конце мая Россия решила выслать пятерых шведских дипломатов и закрыть с 1 сентября генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге. Этот шаг МИД РФ также стал ответом на высылку российских дипломатов из Швеции в апреле. Стокгольм тогда объяснил это тем, что их деятельность «была несовместима с их дипломатическим статусом».