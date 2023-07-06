Россия закроет генконсульство Финляндии в Петербурге

Свое решение о высылке российских дипломатов Финляндия объяснила ранее тем, что они якобы работали в разведке. 1 мая в посольстве России в Хельсинки заявили «Известиям», что торговое сотрудничество между странами практически полностью разрушено после присоединения к антироссийским санкциям ЕС. Дипломаты убеждены, что «новые политические реалии в отношениях стран‎»‎ создало завершение 4 апреля 2023 г. процедур, связанных со вступлением Финляндии в НАТО.