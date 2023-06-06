Финляндия вышлет из страны девять сотрудников посольства России
Финляндия вышлет девять человек, которые работали в посольстве России в стране. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Финляндии.
Власти республики заявляют, что депортируют девять сотрудников российского посольства в связи с тем, что они якобы работали в разведке. «Их действия являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», – говорится в сообщении.
Уточняется, что решение было принято на встрече с президентом Финляндии Саули Нийнистё и комитетом премьер-министра по иностранным делам и безопасности. По сообщению пресс-службы, на совещании также обсудили подрыв Каховской ГЭС, где комитет «осудил взрыв как гуманитарную и экологическую катастрофу».
Ночью 6 июня была разрушена часть станции Каховской ГЭС, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды в Новой Каховке достиг 11 м. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что в Новокаховском городском округе полностью затоплены уже три населенных пункта. Ранее на территории округа ввели местный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Власти совместно с региональным ГУ МЧС проводят мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также защите домов, дорог, социально значимых объектов округа и эвакуации людей.
1 мая в посольстве России в Хельсинки заявили «Известиям», что торговое сотрудничество между странами практически полностью разрушено после присоединения к антироссийским санкциям ЕС. Дипломаты убеждены, что «новые политические реалии в отношениях стран» создало завершение 4 апреля 2023 г. процедур, связанных со вступлением Финляндии в НАТО.
В конце апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил о высылке пятерых российских дипломатов. По его словам, их деятельность «на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом». После этого, 25 мая, МИД России объявил о высылке пятерых шведских дипломатов в качестве ответных мер. Кроме того, с 1 сентября будет закрыто российское генконсульство в шведском Гётеборге.