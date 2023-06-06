Финляндия вышлет из страны девять сотрудников посольства России

В конце апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил о высылке пятерых российских дипломатов. По его словам, их деятельность «на нашей территории была несовместима с их дипломатическим статусом». После этого, 25 мая, МИД России объявил о высылке пятерых шведских дипломатов в качестве ответных мер. Кроме того, с 1 сентября будет закрыто российское генконсульство в шведском Гётеборге.