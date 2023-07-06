Правительство Финляндии одобрило бессрочные ограничения на въезд для россиян

6 июня Финляндия объявила о высылке девяти дипломатов из РФ, которые, по версии финских властей, работали в разведке. В посольстве России в Хельсинки ранее заявляли, что торговое сотрудничество между странами практически полностью разрушено после присоединения к антироссийским санкциям ЕС. Дипломаты также убеждены, что «новые политические реалии в отношениях стран‎»‎ создало завершение 4 апреля 2023 г. процедур, связанных со вступлением Финляндии в НАТО.