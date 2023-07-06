Правительство Финляндии одобрило бессрочные ограничения на въезд для россиян
Въезд в Финляндию будет ограничен для граждан России на неопределенный срок, следует из решения правительства страны.
«Принципиальной целью настоящего решения является обеспечение условий для приостановления необязательных поездок граждан Российской Федерации в Финляндию, а также транзита через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны», – поясняется на сайте кабинета министров.
6 июля МИД России объявил об отзыве с 1 октября согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а так о высылке девяти финских дипломатов.
В российский МИД был вызван финский посол Антти Хелантеря, которому заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. В частности, Москва указала на слом десятилетиями выстраивавшихся отношений, дискриминацию россиян и создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств. В Финляндии пообещали «подготовить меру на основе взаимности» после решения российских властей.
6 июня Финляндия объявила о высылке девяти дипломатов из РФ, которые, по версии финских властей, работали в разведке. В посольстве России в Хельсинки ранее заявляли, что торговое сотрудничество между странами практически полностью разрушено после присоединения к антироссийским санкциям ЕС. Дипломаты также убеждены, что «новые политические реалии в отношениях стран» создало завершение 4 апреля 2023 г. процедур, связанных со вступлением Финляндии в НАТО.