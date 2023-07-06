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Политика

Правительство Финляндии одобрило бессрочные ограничения на въезд для россиян

Ведомости

Въезд в Финляндию будет ограничен для граждан России на неопределенный срок, следует из решения правительства страны.

«Принципиальной целью настоящего решения является обеспечение условий для приостановления необязательных поездок граждан Российской Федерации в Финляндию, а также транзита через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны», – поясняется на сайте кабинета министров.

6 июля МИД России объявил об отзыве с 1 октября согласия на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, а так о высылке девяти финских дипломатов.

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В российский МИД был вызван финский посол Антти Хелантеря, которому заявлен решительный протест в связи с проводимой Хельсинки антироссийской политикой. В частности, Москва указала на слом десятилетиями выстраивавшихся отношений, дискриминацию россиян и создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств. В Финляндии пообещали «подготовить меру на основе взаимности» после решения российских властей.

6 июня Финляндия объявила о высылке девяти дипломатов из РФ, которые, по версии финских властей, работали в разведке. В посольстве России в Хельсинки ранее заявляли, что торговое сотрудничество между странами практически полностью разрушено после присоединения к антироссийским санкциям ЕС. Дипломаты также убеждены, что «новые политические реалии в отношениях стран‎»‎ создало завершение 4 апреля 2023 г. процедур, связанных со вступлением Финляндии в НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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