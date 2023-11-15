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СМИ: суд во Франции выдал ордер на арест Башара Асада

Ведомости

Французский суд подписал разрешение на арест президента Сирии Башара Асада, который обвиняется в применении химоружия в 2013 г. Информация об этом появилась на сайте правозащитной организации Civil Rights Defenders.

На данный момент выдано четыре ордера на арест. Помимо Асада, обвинения выдвинуты против его брата, командующего Республиканской гвардией Сирии Махера Асада. Также суд подписал разрешение на арест генерала Гассана Аббаса и генерала Басама аль-Хасана.

«Ордера на арест выданы после уголовного расследования двух атак с применением химического оружия в городе Дума и районе Восточной Гуты в августе 2013 г., в результате которых погибло более 1000 человек», – сообщает Civil Rights Defenders.

В 2022 г. «Ведомости» писали, что ЕС продлил введенные в 2018 г. санкции за применение химоружия. Под ограничения попали Научно-исследовательский центр Сирии (SSRC) и несколько граждан, связанных с правительством республики.

В октябре 2023 г. совет ЕС пролонгировал режим санкций против распространения и применения химического оружия еще на три года до 16 октября 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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