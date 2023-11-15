СМИ: суд во Франции выдал ордер на арест Башара Асада
Французский суд подписал разрешение на арест президента Сирии Башара Асада, который обвиняется в применении химоружия в 2013 г. Информация об этом появилась на сайте правозащитной организации Civil Rights Defenders.
На данный момент выдано четыре ордера на арест. Помимо Асада, обвинения выдвинуты против его брата, командующего Республиканской гвардией Сирии Махера Асада. Также суд подписал разрешение на арест генерала Гассана Аббаса и генерала Басама аль-Хасана.
«Ордера на арест выданы после уголовного расследования двух атак с применением химического оружия в городе Дума и районе Восточной Гуты в августе 2013 г., в результате которых погибло более 1000 человек», – сообщает Civil Rights Defenders.
В 2022 г. «Ведомости» писали, что ЕС продлил введенные в 2018 г. санкции за применение химоружия. Под ограничения попали Научно-исследовательский центр Сирии (SSRC) и несколько граждан, связанных с правительством республики.
В октябре 2023 г. совет ЕС пролонгировал режим санкций против распространения и применения химического оружия еще на три года до 16 октября 2026 г.