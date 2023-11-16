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СМИ: Украина столкнулась с чередой военных и дипломатических неудач

Ведомости

Украина столкнулась с чередой военных и дипломатических неудач в ситуации вокруг конфликта с Россией, пишет колумнист французского издания Le Monde Сильви Кауфман.

По ее словам, в настоящее время наблюдается стечение ряда неблагоприятных факторов для Запада и Украины, которые образуют так называемый «идеальный шторм», что может привести к негативным последствиям для Киева.

Как отмечается в колонке, даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью признал, что украинская армия не может достичь существенных успехов на поле боя в силу ряда причин, включая усталость, потери и нехватку оружия.

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При этом население Украины не позволяет пополнить многочисленные потери ВСУ за счет мобилизации, в стране, обращает внимание автор, уже наблюдаются протестные акции, участники которых требуют от властей демобилизовать военных, которые воюют с самого начала конфликта. Россия же не проводит носильную мобилизацию гражданского населения, а место этого предлагает выгодные условия для службы по контракту.

Кроме того, автор указывает на высокую вовлеченность США в конфликт между Израилем и Палестиной, что отвлекает внимание от Украины, а также ведет к сокращению объемов помощи, на которую может рассчитывать Киев.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен продолжать контрнаступление, несмотря на трудности и переключение внимания Запада на ситуацию на Ближнем Востоке. Он пообещать «показать результат в этом году».

В Кремле в ответ напомнили, что предыдущие обещания властей Украины уже не сбылись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне пора понять, что ей не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации «политико-дипломатическими средствами». Песков также не согласился с оценкой Залужного ситуации на передовой, подчеркнув, что все цели спецоперации будут выполнены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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