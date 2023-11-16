СМИ: Украина столкнулась с чередой военных и дипломатических неудач
Украина столкнулась с чередой военных и дипломатических неудач в ситуации вокруг конфликта с Россией, пишет колумнист французского издания Le Monde Сильви Кауфман.
По ее словам, в настоящее время наблюдается стечение ряда неблагоприятных факторов для Запада и Украины, которые образуют так называемый «идеальный шторм», что может привести к негативным последствиям для Киева.
Как отмечается в колонке, даже главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в недавнем интервью признал, что украинская армия не может достичь существенных успехов на поле боя в силу ряда причин, включая усталость, потери и нехватку оружия.
При этом население Украины не позволяет пополнить многочисленные потери ВСУ за счет мобилизации, в стране, обращает внимание автор, уже наблюдаются протестные акции, участники которых требуют от властей демобилизовать военных, которые воюют с самого начала конфликта. Россия же не проводит носильную мобилизацию гражданского населения, а место этого предлагает выгодные условия для службы по контракту.
Кроме того, автор указывает на высокую вовлеченность США в конфликт между Израилем и Палестиной, что отвлекает внимание от Украины, а также ведет к сокращению объемов помощи, на которую может рассчитывать Киев.
8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен продолжать контрнаступление, несмотря на трудности и переключение внимания Запада на ситуацию на Ближнем Востоке. Он пообещать «показать результат в этом году».
В Кремле в ответ напомнили, что предыдущие обещания властей Украины уже не сбылись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне пора понять, что ей не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации «политико-дипломатическими средствами». Песков также не согласился с оценкой Залужного ситуации на передовой, подчеркнув, что все цели спецоперации будут выполнены.