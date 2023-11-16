Сенат США одобрил краткосрочный бюджет
В США сенатом одобрен законопроект о временном бюджете, согласно которому часть ведомств получит финансирование до 19 января, а другая часть — до 2 февраля.
Такой вариант краткосрочного бюджета предложил 11 ноября спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон. 15 ноября (по мск) законопроект одобрила палата представителей.
За документ проголосовали 87 сенаторов, против — 11. В числе противников краткосрочного финансирования 10 республиканцев и один демократ. «В эту пятницу не будет шатдауна (прекращения работы правительства – “Ведомости”)», — заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер. Теперь законопроект должен подписать Джо Байден. Ранее Белый дом предупредил о намерении президента подписать документ, если его одобрят в сенате.
В ходе следующих нескольких месяцев республиканцам и демократам в конгрессе предстоит обсудить ряд вопросов, связанных с дальнейшим финансированием федерального правительства и согласованием бюджета на новый финансовый год.