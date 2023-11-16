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Сенат США одобрил краткосрочный бюджет

Ведомости

В США сенатом одобрен законопроект о временном бюджете, согласно которому часть ведомств получит финансирование до 19 января, а другая часть — до 2 февраля.

Такой вариант краткосрочного бюджета предложил 11 ноября спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон. 15 ноября (по мск) законопроект одобрила палата представителей.

За документ проголосовали 87 сенаторов, против — 11. В числе противников краткосрочного финансирования 10 республиканцев и один демократ. «В эту пятницу не будет шатдауна (прекращения работы правительства – “Ведомости”)», — заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер. Теперь законопроект должен подписать Джо Байден. Ранее Белый дом предупредил о намерении президента подписать документ, если его одобрят в сенате.

В ходе следующих нескольких месяцев республиканцам и демократам в конгрессе предстоит обсудить ряд вопросов, связанных с дальнейшим финансированием федерального правительства и согласованием бюджета на новый финансовый год.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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