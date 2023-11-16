Суд приговорил художницу Скочиленко к семи годам за дискредитацию армии
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Александру Скочиленко к семи годам лишения свободы за размещение в супермаркете ценников с антивоенными высказываниями. Девушку также лишили права администрировать сайты в интернете сроком на три года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Судья Оксана Демяшева признала Скочиленко виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам ненависти или вражды). Художницу задержали в марте 2022 г. за то, что в одном из супермаркетов «Перекресток» она заменила пять ценников на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. С заявлением в правоохранительные органы обратилась одна из покупательниц, которая была свидетелем происходящего. По версии следствия, цель действий Скочиленко состояла в дискредитации армии России.
18 октября комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой предоставить данные о возможных делах о дискредитации армии и финансировании ВСУ в отношении ряда публичных лиц, а также провести по ним проверку. Речь идет о телеведущем Иване Урганте, бизнесмене Михаиле Фридмане, юмористе Максиме Галкине (признан в РФ иноагентом), комике Александре Ревве, юмористе Александре Гудкове, блогере Руслане Усачеве, историке моды Александре Васильеве и сыне председателя правительства Самарской области Юрии Кудряшове.