Суд приговорил художницу Скочиленко к семи годам за дискредитацию армии

Судья Оксана Демяшева признала Скочиленко виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам ненависти или вражды). Художницу задержали в марте 2022 г. за то, что в одном из супермаркетов «Перекресток» она заменила пять ценников на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. С заявлением в правоохранительные органы обратилась одна из покупательниц, которая была свидетелем происходящего. По версии следствия, цель действий Скочиленко состояла в дискредитации армии России.