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Суд приговорил художницу Скочиленко к семи годам за дискредитацию армии

Ведомости

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Александру Скочиленко к семи годам лишения свободы за размещение в супермаркете ценников с антивоенными высказываниями. Девушку также лишили права администрировать сайты в интернете сроком на три года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судья Оксана Демяшева признала Скочиленко виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам ненависти или вражды). Художницу задержали в марте 2022 г. за то, что в одном из супермаркетов «Перекресток» она заменила пять ценников на листовки с информацией о боевых действиях на Украине. С заявлением в правоохранительные органы обратилась одна из покупательниц, которая была свидетелем происходящего. По версии следствия, цель действий Скочиленко состояла в дискредитации армии России.

18 октября комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой предоставить данные о возможных делах о дискредитации армии и финансировании ВСУ в отношении ряда публичных лиц, а также провести по ним проверку. Речь идет о телеведущем Иване Урганте, бизнесмене Михаиле Фридмане, юмористе Максиме Галкине (признан в РФ иноагентом), комике Александре Ревве, юмористе Александре Гудкове, блогере Руслане Усачеве, историке моды Александре Васильеве и сыне председателя правительства Самарской области Юрии Кудряшове.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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