Газета
Политика

США обновили руководство по соблюдению потолка цен на нефть из России

Ведомости

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США обновило руководство по соблюдению потолка цен на российскую нефть, следует из пресс-релиза ведомства.

«OFAC в координации с Коалицией по ограничению цен также обновило руководство по осуществлению политики ограничения цен на российские нефть и нефтепродукты. Сегодняшние действия соответствуют обязательствам, взятым лидерами «Большой семерки» 6 декабря 2023 г., по ужесточению соблюдения и обеспечению соблюдения политики ценового ограничения на российскую нефть», – говорится в сообщении.

Новак заявил о неэффективности потолка цен на российскую нефть

Американские власти будут требовать от поставщиков из стран G7 подтверждение контрагентов при загрузке и отгрузке нефти из России. Они также обязаны предоставлять данные о дополнительных затратах. Изменения начнут действовать с 19 февраля.

Кроме того, управление расширило санкции на четыре компании и один танкер для перевозки нефтепродуктов: Bellatrix Energy Ltd и Covart Energy Ltd с регистрацией в Гонконге, Sun Ship Management D Ltd и Voliton DMCC (ОАЭ), а также танкер Sanar 15 (ходит под флагом РФ).

1 декабря OFAC ввело санкции в отношении трех юридических лиц и определило в качестве заблокированного имущества три судна, которые перевозили российскую нефть по ценам, превышающим согласованные $60 за баррель. Под ограничения попали суда NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica.

16 ноября минфин США расширил санкции против России, пополнив список 14 российскими и шестью иностранными организациями, а также тремя танкерами.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных