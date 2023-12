США обновили руководство по соблюдению потолка цен на нефть из России

Кроме того, управление расширило санкции на четыре компании и один танкер для перевозки нефтепродуктов: Bellatrix Energy Ltd и Covart Energy Ltd с регистрацией в Гонконге, Sun Ship Management D Ltd и Voliton DMCC (ОАЭ), а также танкер Sanar 15 (ходит под флагом РФ).