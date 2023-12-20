США обновили руководство по соблюдению потолка цен на нефть из России
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США обновило руководство по соблюдению потолка цен на российскую нефть, следует из пресс-релиза ведомства.
«OFAC в координации с Коалицией по ограничению цен также обновило руководство по осуществлению политики ограничения цен на российские нефть и нефтепродукты. Сегодняшние действия соответствуют обязательствам, взятым лидерами «Большой семерки» 6 декабря 2023 г., по ужесточению соблюдения и обеспечению соблюдения политики ценового ограничения на российскую нефть», – говорится в сообщении.
Американские власти будут требовать от поставщиков из стран G7 подтверждение контрагентов при загрузке и отгрузке нефти из России. Они также обязаны предоставлять данные о дополнительных затратах. Изменения начнут действовать с 19 февраля.
Кроме того, управление расширило санкции на четыре компании и один танкер для перевозки нефтепродуктов: Bellatrix Energy Ltd и Covart Energy Ltd с регистрацией в Гонконге, Sun Ship Management D Ltd и Voliton DMCC (ОАЭ), а также танкер Sanar 15 (ходит под флагом РФ).
1 декабря OFAC ввело санкции в отношении трех юридических лиц и определило в качестве заблокированного имущества три судна, которые перевозили российскую нефть по ценам, превышающим согласованные $60 за баррель. Под ограничения попали суда NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica.
16 ноября минфин США расширил санкции против России, пополнив список 14 российскими и шестью иностранными организациями, а также тремя танкерами.