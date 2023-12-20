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Новый министр культуры Польши уволил руководителей госСМИ

Ведомости

Министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководителей государственных СМИ Польши – Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати. Об этом сообщили на сайте министерства.

В сообщении уточняется, что польское министерство культуры и национального наследия как орган, осуществляющий права собственности государственного казначейства, которому принадлежит 100% акций в компаниях, действовало в соответствии с положениями Кодекса коммерческих компаний. Министр назначил новые наблюдательные советы вышеупомянутых компаний, которые назначили новые правления компаний.

«Необходимость такого рода действий и их обоснование определила резолюция сейма Республики Польши от 19 декабря 2023 г. о восстановлении правового порядка, беспристрастности и надежности общественных СМИ и Польского информационного агентства», – сообщил минкульт.

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13 декабря новое правительство Польши премьер-министра Дональда Туска отправило в отставку всех глав спецслужб республики. Туск вновь стал премьер-министром Польши 11 декабря. В тот же день сейм Польши вынес вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, в пользу этого решения высказались все присутствовавшие в зале 187 депутатов. На следующий день польский парламент выразил вотум доверия правительству Туска. В его поддержку выступили 248 законодателей, против высказался 201. После выборов в парламент Туску удалось собрать коалицию большинства, получив в сейме 248 мест из 460. В прошлом он уже возглавлял правительство страны с 2007 по 2014 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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