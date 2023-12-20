Новый министр культуры Польши уволил руководителей госСМИ
Министр культуры и национального наследия Польши Бартоломей Сенкевич уволил руководителей государственных СМИ Польши – Польского телевидения, Польского радио и Польского агентства печати. Об этом сообщили на сайте министерства.
В сообщении уточняется, что польское министерство культуры и национального наследия как орган, осуществляющий права собственности государственного казначейства, которому принадлежит 100% акций в компаниях, действовало в соответствии с положениями Кодекса коммерческих компаний. Министр назначил новые наблюдательные советы вышеупомянутых компаний, которые назначили новые правления компаний.
«Необходимость такого рода действий и их обоснование определила резолюция сейма Республики Польши от 19 декабря 2023 г. о восстановлении правового порядка, беспристрастности и надежности общественных СМИ и Польского информационного агентства», – сообщил минкульт.
13 декабря новое правительство Польши премьер-министра Дональда Туска отправило в отставку всех глав спецслужб республики. Туск вновь стал премьер-министром Польши 11 декабря. В тот же день сейм Польши вынес вотум недоверия правительству премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, в пользу этого решения высказались все присутствовавшие в зале 187 депутатов. На следующий день польский парламент выразил вотум доверия правительству Туска. В его поддержку выступили 248 законодателей, против высказался 201. После выборов в парламент Туску удалось собрать коалицию большинства, получив в сейме 248 мест из 460. В прошлом он уже возглавлял правительство страны с 2007 по 2014 г.