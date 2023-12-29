В Кремле анализируют ответные шаги на конфискацию активов России
В Кремле заранее анализировали возможные ответные шаги на конфискацию активов России западными странами. Вероятные меры будут приняты в интересах страны, заявил журналистам официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле понимают непредсказуемость контрагентов России и их склонность к нарушению норм международного права и других законов. Но пока возможные шаги по конфискации иностранных активов в РФ могут рассматриваться только на уровне теории.
«Конечно же, мы заранее анализировали возможные ответные шаги. И все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам. Но в целом никакая теория не может быть законной, она может быть только псевдозаконной», – заявил Песков.
Он также добавил, что конфискация российских активов может изрядно ударить по основным параметрам международной экономики и подорвать доверие других стран к США и ЕС. Это чревато серьезными последствиями.
«Сейчас [в США и ЕС] не просто задумываются, а уже многие задаются вопросом, правильно ли они поступили. Такие действия в плане объема воровства наших активов будут еще иметь более пагубные последствия», – отметил Песков.
При этом официальный представитель президента отказался называть список иностранных активов, которые Россия может конфисковать.
28 декабря Financial Times сообщала, что США предложили рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд. Они планируют согласовать план к 24 февраля 2024 г. Группам придется проработать юридические вопросы, связанные с практикой применения конфискации, а также выработать пути снижения рисков.
Одним из основных аспектов остается возможность администрации Байдена принять такое решение в одностороннем порядке. Как ранее писала The New York Times (NYT), министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что конфискация российских резервов без поддержки со стороны конгресса США не будет законна. Активизация разговоров об их конфискации связана с неспособностью администрации Байдена убедить республиканцев одобрить дополнительное финансирование Украины, полагают собеседники издания.