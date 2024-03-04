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Собянин доложил Путину о 25-40% росте производственных показателей Москвы

По словам мэра, результаты 2023 года стали одними из самых лучших за всю современную историю
Екатерина Щербинина
Пресс-служба президента РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил, что в столице, несмотря на санкции, по итогам прошлого года удалось достичь роста 25-40% по ключевым производственным показателям, а также существенных отчислений в бюджет за счет развития транспортной инфраструктуры. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Собянин начал свой доклад со слов о том, что несмотря на «происки врагов» и всевозможные санкции, все в городе складывается «очень даже неплохо».

«Друзей у нас больше. Есть еще одно выражение: быть нашим другом и врагом – одинаково почетно», – прокомментировал Путин.

Собянин уточнил, что по итогам прошлого года удалось нарастить показатели производства по ряду отраслей.

«Результаты 2023 г. в Москве, я думаю, одни из самых лучших за всю современную историю. Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника – рост от 25 до 40%», – сказал Собянин.

Также наблюдается рост инвестиций в коммерческую недвижимость и жилищное строительство, продолжается программа реновации, добавил мэр.

Собянин доложил президенту о развитии транспортной инфраструктуры в столице.

«Те проекты, которые мы с вами открывали – Большая кольцевая линия метро (БКЛ), скоростной диаметр, – очень хорошо работают. Сегодня уже на БКЛ перевозим в сутки 1,3 млн человек. По скоростному диаметру – 400 000 машин ежедневно», – сообщил мэр.

По его словам, с начала строительства БКЛ ее экономическая отдача в федеральный бюджет и внебюджетные фонды превысила 1 трлн руб.

Объем инвестиции также кратно вырос, сообщил Собянин.

«Если взять более крупные периоды, трехлетние, например, с 2009 по 2011 г., то у нас объем инвестиций вырос с 2 трлн руб. до 17 трлн руб., даже в сопоставимых ценах это в 3,7 раза: это и жилье, и здания, и машины, и оборудование, которое закупается, и объекты интеллектуальной собственности», – сказал он.

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Путин отметил, что угрозы, о которых в начале упомянул Собянин, «все-таки не пустые», и поскольку столица является центром науки, образования и промышленности, это следует иметь в виду.

14 февраля мэр докладывал президенту России о развитии здравоохранения в ходе посещения московского Центра диагностики и телемедицины. Собянин отметил, что в столице идет масштабная работа по обновлению инфраструктуры: за последние пять лет реконструировали почти половину всех зданий городских поликлиник. В 2026 г. планируется обновление 100% поликлиник. Кроме того, за последние пять лет было закуплено 50 000 единиц современной медицинской аппаратуры. Еще столько же будет приобретено в течение последующих четырех лет.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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