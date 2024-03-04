Собянин доложил Путину о 25-40% росте производственных показателей Москвы

14 февраля мэр докладывал президенту России о развитии здравоохранения в ходе посещения московского Центра диагностики и телемедицины. Собянин отметил, что в столице идет масштабная работа по обновлению инфраструктуры: за последние пять лет реконструировали почти половину всех зданий городских поликлиник. В 2026 г. планируется обновление 100% поликлиник. Кроме того, за последние пять лет было закуплено 50 000 единиц современной медицинской аппаратуры. Еще столько же будет приобретено в течение последующих четырех лет.