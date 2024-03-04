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Политика

Минобороны России подтвердило уничтожение второго танка Abrams

Ведомости

Два танка, в том числе американский Abrams, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей потеряли ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны.

На том же направлении российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», а также три орудия Д-30.

О том, что российские военные после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» поразили еще один танк Abrams, стало известно 3 марта. Telegram-канал РВ уточнил, что Abrams в бою за Бердычи (недалеко от Авдеевки) подбили из РПГ бойцы 30-й бригады группировки «Центр». В результате попадания танк был обездвижен, затем его уже добили дронами.

Первый Abrams Вооруженные силы России уничтожили также на Авдеевском направлении в конце февраля. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, до взятия под контроль российскими войсками Авдеевки ВСУ машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили.

4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин смотрел видеоролик с уничтожением американских танков Abrams ВС РФ в зоне спецоперации. Песков подчеркнул, что президент обладает всей полнотой информации о том, что происходит на фронте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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