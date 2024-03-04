Минобороны России подтвердило уничтожение второго танка Abrams
Два танка, в том числе американский Abrams, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей потеряли ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны.
На том же направлении российские военные поразили самоходную артиллерийскую установку «Акация», гаубицу «Мста-Б», САУ «Гвоздика», а также три орудия Д-30.
О том, что российские военные после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» поразили еще один танк Abrams, стало известно 3 марта. Telegram-канал РВ уточнил, что Abrams в бою за Бердычи (недалеко от Авдеевки) подбили из РПГ бойцы 30-й бригады группировки «Центр». В результате попадания танк был обездвижен, затем его уже добили дронами.
Первый Abrams Вооруженные силы России уничтожили также на Авдеевском направлении в конце февраля. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, до взятия под контроль российскими войсками Авдеевки ВСУ машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили.
4 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин смотрел видеоролик с уничтожением американских танков Abrams ВС РФ в зоне спецоперации. Песков подчеркнул, что президент обладает всей полнотой информации о том, что происходит на фронте.