Минобороны России подтвердило уничтожение второго танка Abrams

О том, что российские военные после двух попаданий FPV-дронов «Упырь» поразили еще один танк Abrams, стало известно 3 марта. Telegram-канал РВ уточнил, что Abrams в бою за Бердычи (недалеко от Авдеевки) подбили из РПГ бойцы 30-й бригады группировки «Центр». В результате попадания танк был обездвижен, затем его уже добили дронами.