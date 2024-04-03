Politico: фронт ВСУ может рухнуть при сосредоточении сил РФ в одном месте

С начала 2024 г. ВСУ потеряли более 80 000 военнослужащих, заявил 2 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу. С января под контроль ВС РФ перешло 403 кв. км территории новых регионов России, добавил он. В феврале Шойгу говорил, что всего за два года боевых действий потери противника составили свыше 444 000 человек. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что погибло якобы 31 000 военных, число раненых он не назвал.