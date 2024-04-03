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Politico: фронт ВСУ может рухнуть при сосредоточении сил РФ в одном месте

Ведомости

Если российская армия сосредоточит наступление в одном месте, есть риск обрушения линии фронта ВСУ. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских военных.

По их словам, из-за численного преимущества и применения управляемых авиабомб российские военные смогут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках». Собеседники издания назвали складывающуюся военную ситуацию «мрачной».

Один из источников заявил, что «не существует ничего, что могло бы сейчас помочь Украине». Он добавил, что Украине не хватает «серьезных технологий», нужного вооружения в достаточном количестве нет и на Западе. По оценке другого собеседника, ВСУ необходимо 4 млн снарядов и 2 млн беспилотников. Украинские офицеры также раскритиковали затягивание поставок западного вооружения.

На Украине наблюдается как военный, так и политический кризис, выразил мнение один из украинских военных. Он также допустил, что Россия будет готова к «большой атаке» примерно в августе или раньше.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин обозначал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации будут достигнуты.

В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории в результате референдумов вошли в состав России. Киев результаты референдумов не признает. С 19 октября 2022 г. в новых регионах РФ введено военное положение.

С начала 2024 г. ВСУ потеряли более 80 000 военнослужащих, заявил 2 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу. С января под контроль ВС РФ перешло 403 кв. км территории новых регионов России, добавил он. В феврале Шойгу говорил, что всего за два года боевых действий потери противника составили свыше 444 000 человек. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что погибло якобы 31 000 военных, число раненых он не назвал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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