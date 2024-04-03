Генпрокуратура РФ направила запросы США и Германии по делу о «Северных потоках»
Генеральная прокуратура РФ направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщили в Telegram-канале ведомства.
Запросы были направлены в связи с обращениями в Генпрокуратуру депутатов Госдумы и общественных деятелей, которые призвали расследовать факты возможной причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию подрывов «Северных потоков».
1 апреля Следственный комитет (СК) России сообщил о начале процессуальной проверки после аналогичного обращения депутатов Госдумы.
26 сентября 2022 г. газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые проходят через Балтийской море, были повреждены в результате диверсии. Уцелела только одна из ниток «Северного потока – 2», однако для поставок газа она не используется, так как Германия не разрешила ввести трубопровод в эксплуатацию после завершения его строительства.
В середине февраля этого года президент РФ Владимир Путин заявил, что запустить уцелевшую после диверсий нитку газопровода «Северный поток» можно было бы за неделю, но в Германии делать этого не хотят.
В начале марта независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью CNBC заявил, что США взорвали газопроводы «Северный поток».