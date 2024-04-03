Захарова сочла неуклюжими попытки легитимизировать шведских наемников на Украине

Захарова отметила, что России известно об участии в конфликте шведских наемников на стороне Украины. По ее словам, «едва ли можно сомневаться», что украинская дипмиссия в Швеции вербует граждан страны по разным каналам. Согласно данным Минобороны РФ от 14 марта, на территории Украины находилось 88 наемников из Швеции, 25 из них уже уничтожены.