Захарова сочла неуклюжими попытки легитимизировать шведских наемников на Украине
Попытки МИД Швеции легитимизировать присутствие шведских наемников на Украине выглядят неуклюже и демонстрируют безразличие Стокгольма к судьбам своих граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Попытки внешнеполитического ведомства Швеции неуклюже легитимизировать подобных «солдат удачи» и таким образом фактически подстрекать к поездкам в «горячую зону» еще большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных», – сказала она.
Захарова отметила, что России известно об участии в конфликте шведских наемников на стороне Украины. По ее словам, «едва ли можно сомневаться», что украинская дипмиссия в Швеции вербует граждан страны по разным каналам. Согласно данным Минобороны РФ от 14 марта, на территории Украины находилось 88 наемников из Швеции, 25 из них уже уничтожены.
28 марта пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил «РИА Новости», что участие шведских граждан в конфликте на Украине не является незаконным. По его словам, защита Украины своей территориальной целостности «соответствует международному праву».
Ранее в Генштабе ВС РФ отмечали, что военнослужащие из стран НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. В частности, они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня. Офицеры НАТО, в свою очередь, осуществляют подготовку военных операций ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны ввели против РФ масштабные санкции и начали поставлять Киеву военную технику и вооружение. Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле также указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.
После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона», куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. По данным Минобороны РФ, с февраля 2022 г. на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, 5962 из них уничтожены.