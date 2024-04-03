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Захарова сочла неуклюжими попытки легитимизировать шведских наемников на Украине

Ведомости

Попытки МИД Швеции легитимизировать присутствие шведских наемников на Украине выглядят неуклюже и демонстрируют безразличие Стокгольма к судьбам своих граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Попытки внешнеполитического ведомства Швеции неуклюже легитимизировать подобных «солдат удачи» и таким образом фактически подстрекать к поездкам в «горячую зону» еще большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных», – сказала она. 

Захарова отметила, что России известно об участии в конфликте шведских наемников на стороне Украины. По ее словам, «едва ли можно сомневаться», что украинская дипмиссия в Швеции вербует граждан страны по разным каналам. Согласно данным Минобороны РФ от 14 марта, на территории Украины находилось 88 наемников из Швеции, 25 из них уже уничтожены.

28 марта пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск заявил «РИА Новости», что участие шведских граждан в конфликте на Украине не является незаконным. По его словам, защита Украины своей территориальной целостности «соответствует международному праву».

Ранее в Генштабе ВС РФ отмечали, что военнослужащие из стран НАТО участвуют в боевых действиях на Украине под видом наемников. В частности, они управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня. Офицеры НАТО, в свою очередь, осуществляют подготовку военных операций ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. После этого западные страны ввели против РФ масштабные санкции и начали поставлять Киеву военную технику и вооружение. Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле также указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. 

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона», куда могут поступить на службу иностранные добровольцы. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками. По данным Минобороны РФ, с февраля 2022 г. на Украину прибыло 13 387 иностранных наемников, 5962 из них уничтожены.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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