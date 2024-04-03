СФ призвал ООН осудить вмешательство Запада в президентские выборы в России

Совет Федерации в ходе заседания принял обращение к ООН с призывом осудить действия стран Запада при координации США по вмешательству в выборы президента России и поощрению терроризма в период избирательной кампании. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале верхней палаты парламента России.