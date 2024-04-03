СФ призвал ООН осудить вмешательство Запада в президентские выборы в России
Совет Федерации в ходе заседания принял обращение к ООН с призывом осудить действия стран Запада при координации США по вмешательству в выборы президента России и поощрению терроризма в период избирательной кампании. Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале верхней палаты парламента России.
«Совет Федерации <...> призывает Организацию Объединенных Наций, международные парламентские организации и парламенты иностранных государств осудить действия координируемых Вашингтоном стран коллективного Запада по вмешательству в подготовку и проведение выборов президента РФ», – написано в обращении.
В документе указано, что СФ решительно осуждает попытки внешнего вмешательства в избирательную кампанию в России, которые начались еще до назначения выборов.
В обращении перечислены методы, которыми, согласно Совету Федерации, зарубежные организации пытались воспрепятствовать проведению выборов. Например, упоминается создание незаконной цифровой платформы «альтернативных» выборов, распространение призывов к противоправным действиям на избирательных участках, попытки оказания извне давления на организаторов выборов и др.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% бюллетеней Владимир Путин одержал победу, набрав 87,28%.