NOS: кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддержали 28 из 32 членов альянса

Сейчас пост генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. В июле 2023 г. его полномочия были продлены до 1 октября 2024 г. Столтенберг занимает этот пост с 2014 г. После начала специальной военной операции России на Украине он активно призывал страны – члены альянса оказывать помощь Киеву.