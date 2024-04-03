NOS: кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддержали 28 из 32 членов альянса
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО получил поддержку 28 из 32 стран – членов альянса. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в НАТО.
Собеседники издания заявили, что за последние десять дней сразу три страны одобрили кандидатуру Рютте и теперь осталось дождаться реакции еще четырех. Скорее всего, они определятся с решением к 4 апреля.
Как отметили источники издания, сейчас свой кандидат есть у Румынии (президент страны Клаус Йоханнис. – «Ведомости»). Венгрия и Турция пока заявили о поддержке Рютте. В качестве четвертой страны, которая сомневается, упоминается Словакия.
Сейчас пост генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. В июле 2023 г. его полномочия были продлены до 1 октября 2024 г. Столтенберг занимает этот пост с 2014 г. После начала специальной военной операции России на Украине он активно призывал страны – члены альянса оказывать помощь Киеву.
12 марта Йоханнис заявил, что намерен выдвигаться на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом он объявил в ходе выступления во дворце-резиденции Котрочень. Йоханнис заявил, что военный конфликт в Европе является «реальностью, которая еще несколько лет назад казалась невероятной».
23 февраля Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников писало, что Рютте по-прежнему остается явным фаворитом на пост генсека НАТО.