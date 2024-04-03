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NOS: кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддержали 28 из 32 членов альянса

Ведомости

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО получил поддержку 28 из 32 стран – членов альянса. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в НАТО.

Собеседники издания заявили, что за последние десять дней сразу три страны одобрили кандидатуру Рютте и теперь осталось дождаться реакции еще четырех. Скорее всего, они определятся с решением к 4 апреля.

Как отметили источники издания, сейчас свой кандидат есть у Румынии (президент страны Клаус Йоханнис. – «Ведомости»). Венгрия и Турция пока заявили о поддержке Рютте. В качестве четвертой страны, которая сомневается, упоминается Словакия.

Сейчас пост генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. В июле 2023 г. его полномочия были продлены до 1 октября 2024 г. Столтенберг занимает этот пост с 2014 г. После начала специальной военной операции России на Украине он активно призывал страны – члены альянса оказывать помощь Киеву.

12 марта Йоханнис заявил, что намерен выдвигаться на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Об этом он объявил в ходе выступления во дворце-резиденции Котрочень. Йоханнис заявил, что военный конфликт в Европе является «реальностью, которая еще несколько лет назад казалась невероятной».

23 февраля Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников писало, что Рютте по-прежнему остается явным фаворитом на пост генсека НАТО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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