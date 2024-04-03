Финляндия и Украина подписали двустороннее соглашение по безопасности на 10 лет
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финлянии Александр Стубб в ходе встречи в Киеве подписали двустороннее соглашение по безопасности на 10 лет, сообщается на сайте президента Украины.
«Сегодня на переговорах с господином президентом мы уделили основное внимание вопросам безопасности – всему тому, что позволит сохранить тысячи жизней. Украина благодарна Финляндии за то, что во время такой войны ваша страна, все ваше общество не колебались и поддержали нашу защиту», – приводятся на сайте слова Зеленского.
В рамках соглашения финская сторона выделит Киеву в 2024-2028 гг. 290 млн евро на развитие и в качестве гуманитарной помощи.
Украина ранее подписывала схожие двусторонние соглашения с западными странами. 1 марта украинская сторона подписала соглашение по безопасности с Нидерландами, 24 февраля договоренность была заключена с Италией, 16 февраля – с Германией.
В январе аналогичное соглашение было подписано с Великобританией, оно включает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку ВСУ, а также оборонно-промышленное сотрудничество.