Финляндия и Украина подписали двустороннее соглашение по безопасности на 10 лет

«Сегодня на переговорах с господином президентом мы уделили основное внимание вопросам безопасности – всему тому, что позволит сохранить тысячи жизней. Украина благодарна Финляндии за то, что во время такой войны ваша страна, все ваше общество не колебались и поддержали нашу защиту», – приводятся на сайте слова Зеленского.