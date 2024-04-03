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Финляндия и Украина подписали двустороннее соглашение по безопасности на 10 лет

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Финлянии Александр Стубб в ходе встречи в Киеве подписали двустороннее соглашение по безопасности на 10 лет, сообщается на сайте президента Украины.

«Сегодня на переговорах с господином президентом мы уделили основное внимание вопросам безопасности – всему тому, что позволит сохранить тысячи жизней. Украина благодарна Финляндии за то, что во время такой войны ваша страна, все ваше общество не колебались и поддержали нашу защиту», – приводятся на сайте слова Зеленского.

В рамках соглашения финская сторона выделит Киеву в 2024-2028 гг. 290 млн евро на развитие и в качестве гуманитарной помощи.

Украина ранее подписывала схожие двусторонние соглашения с западными странами. 1 марта украинская сторона подписала соглашение по безопасности с Нидерландами, 24 февраля договоренность была заключена с Италией, 16 февраля – с Германией.

В январе аналогичное соглашение было подписано с Великобританией, оно включает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку ВСУ, а также оборонно-промышленное сотрудничество.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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