Армия Израиля решила призвать резервистов на военную службу

Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники «Хамас». В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. С октября в израильскую армию было призвано в общей сложности свыше 287 000 резервистов.