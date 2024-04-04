Армия Израиля решила призвать резервистов на военную службу
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена провести призыв на службу военнослужащих, состоящих в резерве. Об этом сообщается в Telegram-канале органа безопасности.
«В рамках оценки ситуации, проведенной ЦАХАЛ, было принято решение консолидировать и набрать резервистов для системы ПВО», – говорится в сообщении.
Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии и вошли в израильские населенные пункты, где захватили неизвестное количество заложников из числа как военных, так и гражданских лиц. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники «Хамас». В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. С октября в израильскую армию было призвано в общей сложности свыше 287 000 резервистов.
Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по иранскому консульству в сирийской столице. По данным МИД Ирана, в результате атаки здание диппредставительства было полностью разрушено, погибло по меньшей мере семь человек, в том числе два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) – Мохаммед Реза Захеди и Мохаммед Хади Хадж Рахими. Сразу после атаки израильских ВВС ливанская группировка «Хезболла» пригрозила израильтянам возмездием.
Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари в разговоре с CNN заявил, что, по данным израильской разведки, Тель-Авив уничтожил не здание дипмиссии, а «военный объект «Аль-Кудс», замаскированный под гражданское здание».