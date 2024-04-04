/ Политика

США и Британия не стали обсуждать проект заявления РФ об ударе Израиля по Сирии

Ведомости

США и Великобритания отказались обсуждать подготовленный Россией проект заявления для прессы по поводу израильской атаки на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Документ был подготовлен по итогам заседания Совета безопасности 2 апреля.

«…США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. Напоминаю – тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам», – написал Полянский в своем Telegram-канале.

Он также назвал такие действия западной «тройки» иллюстрацией двойных стандартов и ее реального отношения к правопорядку.

Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по иранскому консульству в сирийской столице. По данным МИД Ирана, в результате атаки здание диппредставительства было полностью разрушено, погибло по меньшей мере семь человек, в том числе два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) – Мохаммед Реза Захеди и Мохаммед Хади Хадж Рахими. Сразу после атаки израильских ВВС ливанская группировка «Хезболла» пригрозила израильтянам возмездием.

Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари в разговоре с CNN заявил, что, по данным израильской разведки, Тель-Авив уничтожил не здание дипмиссии, а «военный объект «Аль-Кудс», замаскированный под гражданское здание».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных