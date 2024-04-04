США и Британия не стали обсуждать проект заявления РФ об ударе Израиля по Сирии
США и Великобритания отказались обсуждать подготовленный Россией проект заявления для прессы по поводу израильской атаки на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
Документ был подготовлен по итогам заседания Совета безопасности 2 апреля.
«…США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. Напоминаю – тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
Он также назвал такие действия западной «тройки» иллюстрацией двойных стандартов и ее реального отношения к правопорядку.
Вечером 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по иранскому консульству в сирийской столице. По данным МИД Ирана, в результате атаки здание диппредставительства было полностью разрушено, погибло по меньшей мере семь человек, в том числе два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) – Мохаммед Реза Захеди и Мохаммед Хади Хадж Рахими. Сразу после атаки израильских ВВС ливанская группировка «Хезболла» пригрозила израильтянам возмездием.
Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари в разговоре с CNN заявил, что, по данным израильской разведки, Тель-Авив уничтожил не здание дипмиссии, а «военный объект «Аль-Кудс», замаскированный под гражданское здание».