США и Британия не стали обсуждать проект заявления РФ об ударе Израиля по Сирии

«…США и Великобритания не захотели даже обсуждать его, сославшись на то, что в ходе заседания не было единства в оценках произошедшего. Напоминаю – тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам», – написал Полянский в своем Telegram-канале.