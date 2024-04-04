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В Газе погибли девять бойцов ЦАХАЛ с гражданством РФ

Ведомости

С начала конфликта в секторе Газа погибли девять военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с гражданством РФ. Об этом сообщило посольство Израиля в РФ, передает ТАСС. 

«Речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ», – сказал собеседник агентства.

В дипмиссии пояснили, что среди военнослужащих ЦАХАЛ есть много россиян с двойным гражданством.

Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи». За пять месяцев после обострения палестино-израильского конфликта число погибших превысило 30 000 человек.

С октября в израильскую армию было призвано в общей сложности свыше 287 000 резервистов. 3 апреля стало известно, что ЦАХАЛ намерена призвать военнообязанных для систем ПВО.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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