В Газе погибли девять бойцов ЦАХАЛ с гражданством РФ

Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи». За пять месяцев после обострения палестино-израильского конфликта число погибших превысило 30 000 человек.