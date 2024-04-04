В Газе погибли девять бойцов ЦАХАЛ с гражданством РФ
С начала конфликта в секторе Газа погибли девять военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с гражданством РФ. Об этом сообщило посольство Израиля в РФ, передает ТАСС.
«Речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ», – сказал собеседник агентства.
В дипмиссии пояснили, что среди военнослужащих ЦАХАЛ есть много россиян с двойным гражданством.
Обострение конфликта между Израилем и «Хамасом» произошло 7 октября 2023 г. после атаки палестинской группировки на территорию Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. В ответ ЦАХАЛ начала операцию «Железные мечи». За пять месяцев после обострения палестино-израильского конфликта число погибших превысило 30 000 человек.
С октября в израильскую армию было призвано в общей сложности свыше 287 000 резервистов. 3 апреля стало известно, что ЦАХАЛ намерена призвать военнообязанных для систем ПВО.