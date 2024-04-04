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Финляндия продлила закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления

Ведомости

Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления, следует из пресс-релиза кабинета министров.

«Пункты пересечения границы на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 г. <...> Решение останется в силе до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении.

Также с 15 апреля будут закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. Продлить ограничения предложили в МВД страны. 

Финские власти 24 ноября 2023 г. объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп». Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена.

14 марта этого года Высший административный суд Финляндии отказал русскоязычным жителям страны в рассмотрении апелляции на решение правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. 

Заявители утверждают, что закрытие сухопутной границы между Финляндией и Россией представляет собой вмешательство не только в свободу их передвижения, но является дискриминационными по отношению к представителям русскоязычного или русскоговорящего меньшинства в республике. Суд признал, что временное закрытие пунктов пропуска на российско-финской границе оказывает неблагоприятное воздействие на заявителей, но не все КПП были закрыты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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