Финляндия продлила закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления

Заявители утверждают, что закрытие сухопутной границы между Финляндией и Россией представляет собой вмешательство не только в свободу их передвижения, но является дискриминационными по отношению к представителям русскоязычного или русскоговорящего меньшинства в республике. Суд признал, что временное закрытие пунктов пропуска на российско-финской границе оказывает неблагоприятное воздействие на заявителей, но не все КПП были закрыты.