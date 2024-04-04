Финляндия продлила закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления
Правительство Финляндии продлило закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления, следует из пресс-релиза кабинета министров.
«Пункты пересечения границы на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми с 15 апреля 2024 г. <...> Решение останется в силе до дальнейшего уведомления», – говорится в сообщении.
Также с 15 апреля будут закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио. Продлить ограничения предложили в МВД страны.
Финские власти 24 ноября 2023 г. объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией за исключением пункта «Рая-Йоосеп». Финская сторона ранее обвинила Москву в росте притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена.
14 марта этого года Высший административный суд Финляндии отказал русскоязычным жителям страны в рассмотрении апелляции на решение правительства о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией.
Заявители утверждают, что закрытие сухопутной границы между Финляндией и Россией представляет собой вмешательство не только в свободу их передвижения, но является дискриминационными по отношению к представителям русскоязычного или русскоговорящего меньшинства в республике. Суд признал, что временное закрытие пунктов пропуска на российско-финской границе оказывает неблагоприятное воздействие на заявителей, но не все КПП были закрыты.