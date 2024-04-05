В Одесской области вслед за Харьковом произошли взрывы
В Одесской области Украины произошло несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное».
В области была объявлена воздушная тревога. До этого издание сообщало о не менее пяти взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов также писал о взрывах. В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявляли воздушную тревогу.
Харьковский метрополитен утром 5 апреля заявил о временной приостановке движения поездов. В пресс-службе добавили, что о возобновлении работы метро сообщат дополнительно.
1 апреля Терехов сообщил, что в Харькове практически полностью разрушена энергетическая инфраструктура. Он назвал ситуацию «очень тяжелой». В городе пришлось досрочно завершить отопительный сезон, отключить уличное освещение и ввести почасовой график отключения света. При этом поводов для эвакуации Харькова власти не видят, подчеркнул он.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.