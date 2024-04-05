В Одесской области вслед за Харьковом произошли взрывы

В области была объявлена воздушная тревога. До этого издание сообщало о не менее пяти взрывах в Харькове. Мэр города Игорь Терехов также писал о взрывах. В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявляли воздушную тревогу.