МИД: с начала года от ударов ВСУ по России погиб 201 человек
В результате атак со стороны Украины по территории России погиб 201 мирный житель, еще 721 получил ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга.
«С 1 января по 31 марта 2024 г. от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранения получили 721 человек. Убит был 201 мирный житель», – сказал он.
Украина за первый квартал 2024 г. выпустила как минимум 22 000 боеприпасов по гражданским объектам на территории России, заявил Мирошник. Посол также сообщил, что в период проведения выборов президента РФ с 11 по 24 марта число обстрелов всех прифронтовых территорий увеличилось более чем на половину.
«Отдельные направления, такие как Белгородская, Курская, Херсонская [области], подвергались обстрелам со стороны Украины в три-пять раз интенсивнее, чем за неделю до этого», – добавил он.
После начала спецоперации России на Украине приграничные регионы стали регулярно подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Чаще всего атакуют Белгородскую область – 1 апреля регион попадал под украинские удары несколько раз. Минобороны сообщало о перехвате реактивных снарядов и беспилотников противника. В тот же день губернатор сообщил, что число пострадавший в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ возросло до 10 человек.
На фоне атак на регион было принято решение об эвакуации детей. 4 апреля Гладков заявил, что более 9000 детей из Белгородской области вывезли в другие российские регионы. Детей приняли в Пензенской, Тамбовской, Калужской, Астраханской, Самарской, Московской областях, Краснодарском крае и др.
Обстрелам также подвергается Курская область. 2 апреля губернатор Роман Старовойт сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ. 22 марта в результате обстрела поселка Теткино Глушковского района был ранен местный житель.