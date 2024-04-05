МИД: с начала года от ударов ВСУ по России погиб 201 человек

После начала спецоперации России на Украине приграничные регионы стали регулярно подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Чаще всего атакуют Белгородскую область – 1 апреля регион попадал под украинские удары несколько раз. Минобороны сообщало о перехвате реактивных снарядов и беспилотников противника. В тот же день губернатор сообщил, что число пострадавший в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ возросло до 10 человек.