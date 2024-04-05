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МИД: с начала года от ударов ВСУ по России погиб 201 человек

Ведомости

В результате атак со стороны Украины по территории России погиб 201 мирный житель, еще 721 получил ранения, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга.

«С 1 января по 31 марта 2024 г. от ударов украинских боевиков пострадали 922 мирных жителя российских регионов. Из их числа ранения получили 721 человек. Убит был 201 мирный житель», – сказал он.

Украина за первый квартал 2024 г. выпустила как минимум 22 000 боеприпасов по гражданским объектам на территории России, заявил Мирошник. Посол также сообщил, что в период проведения выборов президента РФ с 11 по 24 марта число обстрелов всех прифронтовых территорий увеличилось более чем на половину.

«Отдельные направления, такие как Белгородская, Курская, Херсонская [области], подвергались обстрелам со стороны Украины в три-пять раз интенсивнее, чем за неделю до этого», – добавил он.

После начала спецоперации России на Украине приграничные регионы стали регулярно подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Чаще всего атакуют Белгородскую область –  1 апреля регион попадал под украинские удары несколько раз. Минобороны сообщало о перехвате реактивных снарядов и беспилотников противника. В тот же день губернатор сообщил, что число пострадавший в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ возросло до 10 человек.

На фоне атак на регион было принято решение об эвакуации детей. 4 апреля Гладков заявил, что более 9000 детей из Белгородской области вывезли в другие российские регионы. Детей приняли в Пензенской, Тамбовской, Калужской, Астраханской, Самарской, Московской областях, Краснодарском крае и др.

Обстрелам также подвергается Курская область. 2 апреля губернатор Роман Старовойт сообщил о двух сбитых беспилотниках ВСУ. 22 марта в результате обстрела поселка Теткино Глушковского района был ранен местный житель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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